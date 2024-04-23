Когда сажать картофель в 2024 году – до или после Пасхи: названо лучшее время

С началом теплых дней в Украине начинается сезон посадки картофеля. Уже многие огородники начинают сажать картофель отныне, поскольку плюсовая температура держится длительный период. Впрочем давайте узнаем вместе, когда же лучше сажать картофель - до или после Пасхи?

Пасху украинцы будут праздновать 5 мая. Однако посадка картофеля к большому религиозному празднику ничего нет, потому что и определенной определенной даты, когда именно сажать картофель – тоже нет.

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Но вы должны понимать, что картофель любит мягкий климат, поэтому его лучше сажать после пасхальных праздников. Сейчас вы можете готовиться к праздникам, а уже после Пасхи начать посадку картофеля.

Также важно понимать, что стабильное тепло будет в последней декаде апреля, уже в конце апреля, поэтому спешить не стоит. На этой неделе во многих областях будет еще несколько пасмурная и дождливая погода, поэтому в Страстную неделю уже стоит повременить с посадкой и сделать это после пасхальных праздников.

В начале марта земля уже хорошо прогреется, поэтому без всяких переживаний можете смело копать огород и высаживать овощи.



Сажать картофель можно тогда, когда будет тепло и сухо / Фото Pexels

Можно ли сажать картофель в Страстную неделю

Если же вам хочется справиться со всеми огородными делами еще до Пасхи, то запретов по работе на огороде нет. Однако лучше все-таки осуществить посадку до Страстной пятницы. Ничего уже не делайте на огороде в пасхальную пятницу и субботу.

В общем, запретов на посадку картофеля до или после Пасхи нет. Ориентируйтесь только на температуру, влажность и готовность земли.