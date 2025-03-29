Когда сажать картофель в апреле: лучшие дни по лунному календарю

Картофель – это настоящая королева огорода, но его выращивание, несмотря на общую простоту, может все же бросить вызов дачникам. Важно четко высчитать день, когда посадить корнеплод.

Весна – это время посадки картофеля, и поэтому нужно задуматься о том, когда именно высаживать этот корнеплод, чтобы получить наилучший результат, сообщает 24 Канал. И опытные садоводы знают, что в этом деле стоит опираться не только на погоду, но и на лунный календарь.

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Когда сажать картофель весной 2025 года?

Когда говорится о том, когда сажать картофель, огородники сходятся на том, что нужно внимательно наблюдать за погодой, и каждый год дата и даже месяц могут отличаться. Перед тем, как высаживать что-то на огороде, нужно убедиться, что почва прогрелась до 10 – 12 градусов на глубине от 15 до 20 сантиметров.

Конечно, когда говорится о погоде, то в разных регионах такие условия могут наступать в разное время, и вообще принято сажать картофель в апреле – мае.

Кроме того, нужно учитывать и на способ, которым вы планируете высаживать картофель – семенной или клубневой. Если вы сажаете целые картофелины, тогда нужно сажать их сразу же в открытый грунт. Обычно это делают с конца апреля до середины мая.

Среди плюсов метода – быстрое развитие растений, высокое сохранение сортовых качеств и предсказуемый урожай. Впрочем, есть и минусы: существует риск, что болезни передадутся, и немало зависит от качества клубней, которые вы отобрали на посадку.

Семенной способ зато предусматривает посев семян на рассаду, и он идеально подходит для людей, которые могут выращивать ее дома или в теплице. Тогда посадку нужно проводить в конце февраля или в марте. А уже через 2 – 2,5 месяца можно пересаживать картофель на огород.

Лучшие даты для посадки картофеля по лунному календарю – это 1, 4 – 5, 14 – 15, 19 – 20, 23 – 24 и 28 апреля.



Картофель нужно сажать вовремя / Фото Pexels

Сажать картофель до или после Пасхи?

Учитывая то, что в этом году Пасха приходится на 20 апреля, немало огородников занимаются, нужно ли высадить картофель до праздника, или лучше отложить посадку на более поздний срок. Народные традиции утверждают, что в Пасхальное воскресенье нельзя работать на земле, поэтому посадки нужно запланировать на другое время.

До Пасхи лучше выбрать 14 – 15 и 19 апреля, а после нее можно высадить корнеплоды 23 – 24 и 28 апреля, или уже в мае.