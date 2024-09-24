Ждите большого урожая: когда надо сажать лук на зиму

Лук опытные огородники сажают на зиму. Чтобы получить хороший урожай на следующий год, нужно придерживаться правильных сроков посадки.

Чаще всего лук на зиму сажают с конца октября до начала ноября, то есть за месяц до устойчивых холодов, пишет "Флорист-Х".

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Для лука надо выбирать участок, на котором раньше росли зерновые, кукуруза, свекла, горчица, горох, фасоль, помидор, салат, огурцы или капуста. Нельзя сажать лук после бобов, картофеля, петрушки или сельдерея, поскольку лук может заразиться нематодами.

Лук нельзя выращивать на одном и том же месте более 2 лет и сажать на том участке, где раньше рос чеснок. Луку нужен легкий и плодородный грунт, поскольку у него слабая корневая система.

Перед посадкой почву надо перекопать с перегноем (5 килограммов на м²) и минеральными удобрениями из расчета 10 граммов калийной соли и 20 граммов суперфосфата на м². Перед посадкой рассыпьте по участку золу из расчета 10 граммов на м².



Огородники рассказали детали посадки озимого лука / Фото Pexels

Как посадить лук на зиму

Для лука-репки подойдет мелкий севок диаметром 3 сантиметра, для зелени – луковички диаметром более 3 сантиметров. Участок надо выровнять и сделать бороздки глубиной 5 сантиметров на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Сухой мелкий севок надо разложить по бороздкам через 5 сантиметров, засыпать сухой землей и утрамбовать. После посадки озимый лук не надо подливать.

Уже после наступления заморозков, участок надо замульчировать сухими листьями, еловым лапником, сосновой хвоей, а сверху прижать ветвями, чтобы ветер ничего не раздул. Также озимый лук по мульче еще можно укрыть пленкой.