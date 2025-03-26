Высаживать семена в открытый грунт можно тогда, когда температура достигнет 12 градусов тепла, пишет 24 Канал. Теплая температура будет признаком того, что урожай гарантированно будет удачным и хорошим.

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Календарь посадки лука на апрель

При посадке лука важно полагаться не только на погоду и температуру, но и обращаться к лунному календарю, чтобы понять, какие именно дни являются удачными для посадки, а в какие лучше отказаться от огородных дел.

Еще наши бабушки доверяли природным циклам и обращались к лунному календарю, чтобы посадить овощи в правильные дни, чтобы получить хороший урожай.

Интересно! Как подготовить грядку к посадке лука – читайте в нашем материале.

В апреле фазы Луны пройдут в такой последовательности:

Растущая Луна (1 – 12, 29 – 30 апреля).

(1 – 12, 29 – 30 апреля). Полнолуние (13 апреля).

(13 апреля). Убывающая Луна (14 – 27 апреля).

(14 – 27 апреля). Новолуние (28 апреля).

В апреле 2025 года благоприятными днями для посева и посадки лука являются по лунному календарю являются 7–9, 13–15, 17–19, 22–24, 29 и 30 апреля.

Неблагоприятными днями считаются 11, 12, 26 и 27 апреля.



Правила посадки лука весной 2025 / Фото Pexels

Как правильно сажать лук

Перед посадкой нужно подготовить почву. Участок должен быть хорошо освещаемым, поскольку лук любит расти на местах, которые прогревает солнце. Перекопайте грядку и добавьте в нее навоз или компост. На один квадратный метр будет достаточно 5 килограммов. Дополнительно удобрить землю можно еще калием, фосфором в пропорции 30 граммов на один квадратный метр.

Луковицы можно оставить в теплом месте на ночь, чтобы обеззаразить посев, надо просушить их в растворе марганцовки на 30 минут, а потом высушить.