Висаджувати насіння у відкритий ґрунт можна тоді, коли температура досягне 12 градусів тепла, пише 24 Канал. Тепла температура буде ознакою того, що врожай гарантовано буде вдалим та хорошим.

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Календар посадки цибулі на квітень

Під час посадки цибулі важливо покладатися не лише на погоду й температуру, але й звертатися до місячного календаря, щоб зрозуміти, які саме дні є вдалими для посадки, а в які краще відмовитися від городніх справ.

Ще наші бабусі довіряли природним циклам та зверталися до місячного календаря, щоб посадити овочі у правильні дні, щоб отримати хороший урожай.

Цікаво! Як підготувати грядку до посадки цибулі – читайте в нашому матеріалі.

У квітні фази Місяця пройдуть у такій послідовності:

Зростаючий Місяць (1 – 12, 29 – 30 квітня).

(1 – 12, 29 – 30 квітня). Повня (13 квітня).

(13 квітня). Спадний Місяць (14 – 27 квітня).

(14 – 27 квітня). Молодик (28 квітня).

​У квітні 2025 року сприятливими днями для посіву та посадки цибулі за місячним календарем є 7–9, 13–15, 17–19, 22–24, 29 і 30 квітня.

Несприятливими днями вважаються 11, 12, 26 і 27 квітня.



Правила посадки цибулі навесні 2025 / Фото Pexels

Як правильно садити цибулю

Перед посадкою потрібно підготувати ґрунт. Ділянка повинна бути добре освітлювальною, оскільки цибуля любить рости на місцях, які прогріває сонце. Перекопайте грядку й додайте до неї гній чи компост. На один квадратний метр буде достатньо 5 кілограмів. Додатково удобрити землю можна ще калієм, фосфором у пропорції 30 грамів на один квадратний метр.

Цибулини можна залишити в теплому місці на ніч, щоб знезаразити посів, треба просушити їх в розчині марганцівки на 30 хвилин, а тоді висушити.