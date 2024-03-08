Ремонтантная малина способна давать плоды в начале и в конце лета. То есть с одного куста можно получить два урожая за короткий период. Но для того, чтобы наслаждаться вкусными и питательными ягодами, надо запомнить несколько правил ухода за ней.

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Посадка малины

Лучше всего сажать кусты малины весной – в марте и апреле. Если хотите иметь хороший урожай, то надо сажать ее в светлые места, поскольку растение не любит тени и холода. Высаживайте кусты на тех местах, где целый день будет светить солнце.

Чаще всего малину сажают вдоль забора или сетки в саду, потому что именно там ягода хорошо приживается. Запомните себе, что малину надо пересаживать каждые 9 лет.



Правила ухода за малиной / Фото Pexels

Обрезка малины

Чтобы получать с кустов малины больше урожая, надо обрезать стебли, которые отплодоносили чуть ниже той части, где формировались ягоды. Уже в начале следующего лета нижняя часть побегов даст много плодов.

Полив и подкормка малины

Ремонтантную малину надо постоянно поливать и подкармливать. К середине лета под кусты надо вносить азотные удобрения, которые спровоцируют хороший рост. Для азотной подкормки можно использовать настой птичьего помета, разведенного водой в соотношении 1:20. Коровяк для удобрения надо разводить в соотношении 1:10.

Особенно будьте осторожны во время плодоношения малины. В это время ее нельзя удобрять до момента, пока не соберете весь урожай. Осенью можно вносить в почву фосфорно-калийное минеральное удобрение, которое быстро растворяется. Оно поможет кустам перезимовать и хорошо уродиться в следующем году.

Мульчирование

Чтобы удержать влагу в малиннике, попробуйте замульчировать ее органикой: компостом, торфом или скошенной травой. Под мульчей не будут развиваться сорняки, а влага будет дольше удерживаться. После перепревания трава может быть прекрасным удобрением и разрыхлит почву.