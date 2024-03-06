Малина на самом деле – это довольно капризная ягода, которая требует много света, пространства и хорошего качественного грунта. И для того, чтобы ежегодно получать с кустов хороший урожай, вам нужно подумать над тем, что посадить рядом с ней.

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Что нельзя сажать возле малины

Вы будете удивлены, но у малины не так много соседей, которых она не может терпеть. И иногда садоводы даже пользуются этой нелюбовью растения к некоторым культурам и высаживают их по периметру участка, чтобы кустарник малины не разрастался слишком сильно.

Поэтому, возле малины нельзя сажать:

Щавель. Малина старается не приближаться к этому растению – и это как раз тот случай, когда вы можете высадить культуру возле участка, чтобы малина не распространялась слишком далеко.

Кукуруза. Это растение, как и щавель, может сдержать активность ягоды, и рядом с кукурузой ягоды тоже не будут разрастаться.

Стручковая фасоль. Запах этого растения может отпугивать малину, а вещества, что выделяет фасоль, подавляют рост ее новых побегов, поэтому сажать фасоль рядом с кустами точно не стоит.

Редис и петрушка. А вот здесь нужно быть осторожными – если вы посадите эти две культуры рядом с малиной, это не только повлияет на ее рост, но и может изменить вкус самой ягоды, поэтому не стоит сажать растения рядом.

Виноград. Он может забрать из почвы все питательные вещества, и тогда для малины совсем ничего не останется. А через некоторое время такого соседства кусты малины могут даже полностью погибнуть.

Вишня. Это дерево может негативно повлиять на урожайность малины, а также она опасна и вредителями. На вишне очень часто можно увидеть личинки майских жуков, а они точно обрадуются кустам малины под деревом.

Подавлять рост малины могут также облепиха и жасмин.



Некоторые культуры нельзя сажать возле малины / Фото Pexels

Можно ли сажать клубнику возле малины?

Короткий ответ – нет. Клубника, голубика и земляника плохо уживаются с кустами малины, и причина проста – корни находятся в земле на примерно одинаковой глубине, и тогда две культуры начинают бороться друг с другом за влагу и питательные микроэлементы.

Кроме того, оба растения могут заражать друг друга болезнями и вредителями. По этой же причине не советуют сажать малину рядом с картофелем и помидорами, ведь они имеют общих вредителей и болезни.

Что можно посадить возле малины

Многие растения могут быть идеальными соседями для малины и не только сосуществовать с ней на участке, но и выступать "охранниками" от вредителей.

В частности, рядом стоит посадить:

крапиву;

красную бузину;

календулу, майоран, базилик;

чеснок;

лук;

яблоню;

укроп.

Также малина любит, когда рядом с ней сажают смородину, ежевику и сливы и груши.