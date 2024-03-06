Малина насправді – це досить примхлива ягода, яка потребує багато світла, простору та хорошого якісного ґрунту. І для того, щоб щороку отримувати з кущів хороший урожай, вам потрібно подумати над тим, що посадити поруч із нею.

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Що не можна садити біля малини

Ви будете здивовані, та у малини не так багато сусідів, яких вона не може терпіти. І іноді садівники навіть користуються цією нелюбов'ю рослини до деяких культур та висаджують їх по периметру ділянки, щоб чагарник малини не розростався надто сильно.

Отож, біля малини не можна садити:

Щавель. Малина намагається не наближатися до цієї рослини – і це якраз той випадок, коли ви можете висадити культуру біля ділянки, щоб малина не розповсюджувалася надто далеко.

Кукурудза. Ця рослина, як і щавель, може стримати активність ягоди, і поруч із кукурудзою ягоди теж не будуть розростатися.

Стручкова квасоля. Запах цієї рослини може відлякувати малину, а речовини, що виділяє квасоля, пригнічують ріст її нових пагонів, тож садити квасолю поруч із кущами точно не варто.

Редис і петрушка. А ось тут потрібно бути обережними – якщо ви посадите ці дві культури поряд із малиною, це не тільки вплине на її ріст, але і може змінити смак самої ягоди, тож не варто садити рослини поряд.

Виноград. Він може забрати з ґрунту усі поживні речовини, і тоді для малини зовсім нічого не залишиться. А через деякий час такого сусідства кущі малини можуть навіть повністю загинути.

Вишня. Це дерево може негативно вплинути на врожайність малини, а також вона небезпечна і шкідниками. На вишні дуже часто можна побачити личинки хрущів, а вони точно зрадіють кущам малини під деревом.

Пригнічувати ріст малини можуть також обліпиха та жасмин.



Деякі культури не можна садити біля малини / Фото Pexels

Чи можна садити полуницю біля малини?

Коротка відповідь – ні. Полуниця, лохина та суниця погано уживаються із кущами малини, і причина проста – коріння знаходиться у землі на приблизно однаковій глибині, і тоді дві культури починають боротися одна з одною за вологу та поживні мікроелементи.

Окрім того, обидві рослини можуть заражати одна одну хворобами та шкідниками. З цієї ж причини не радять садити малину поряд із картоплею та помідорами, адже вони мають спільних шкідників та хвороби.

Що можна посадити біля малини

Чимало рослин можуть бути ідеальними сусідами для малини і не тільки співіснувати з нею на ділянці, але і виступати "охоронцями від шкідників.

Зокрема, поряд варто посадити:

кропиву;

червону бузину;

календулу, майоран, базилік;

часник;

цибулю;

яблуню;

кріп.

Також малина любить, коли поряд із нею саджають смородину, ожину та сливи і груші.