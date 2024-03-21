Когда нужно сажать перец в 2024 году: точные даты по лунному календарю

Март - это идеальное время для того, чтобы высаживать перец на рассаду. Но нужно выбрать наиболее благоприятные даты для посева, чтобы получить хороший урожай.

Учитывайте то, что перцу нужно примерно 70 дней для того, чтобы он был уже готов для пересадки в грунт. Перец – это также теплолюбивое растение, поэтому избежать этапа рассады в Украине не получится.

Интересно Будут очень острыми: как правильно заточить ножи дома

Когда сеять перец на рассаду

Точная дата посева может очень сильно зависеть от сорта вашего овоща. Учитывайте то, что раннеспелые плоды созреют уже через 80 дней после посева, а для самых поздних нужно не менее 150 дней.

Время сева перца нужно рассчитывать от приблизительного времени, когда он будет плодоносить. Но если вы покупаете семена в упаковке, на его обратной стороне обычно указывают, когда нужно сеять каждый конкретный сорт. Впрочем, в среднем поздние перцы сеют уже в начале февраля. А вот плоды со средним временем созревания можно посеять в конце февраля – начале марта. Скороспелые сорта сеют в первой половине марта.

Когда сажать перец на рассаду по лунному календарю

Если вы не можете определиться с датой посева семян, в этом поможет лунный календарь. Вот какие даты считаются наиболее благоприятными для посадки перца:

в марте – 13 – 16, 18 – 19, 22 – 24;

в апреле – 4, 7, 11 – 15, 17 – 20, 22, 29.

Впрочем, если вы будете придерживаться всех нужных правил посадки, учитывайте то, что перец может успешно прорасти и в другие даты.

Как правильно сажать семена перца

Если вы купили семена на рынке или достали его из плода вручную, тогда перед посадкой его нужно обязательно обработать. Для этого замочите их на 10 минут в слабом растворе марганцовки или в стимуляторе роста. Его нужно развести так, как это указано на упаковке.

По желанию ваш посевной материал можно и прорастить – это ускорит прорастание перца и поможет определите, какие семена непригодны для рассады. Для этого вам нужно выложить небольшой контейнер влажными ватными дисками и разложить на них ваши семена. Через 3 – 4 дня на них появятся ростки, и семена уже можно будет сажать.