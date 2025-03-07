Многие опытные огородники начинают посев ранних сортов перца еще во второй половине зимы, сообщает 24 Канал. С посадкой этой культуры нужно очень точно подгадать время, чтобы не пропустить правильного момента высадки в открытый грунт.

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Когда посеять перец на рассаду в марте 2025 года?

Время посева перца очень сильно зависит от климата в вашем регионе, а также от того, какой именно сорт овоща вы выбрали. Обычно оптимальные сроки посева можно найти на упаковке семян, и если вы собирали его самостоятельно, вам может понадобиться определенная помощь.

Ранние сорта перца сеют за 65 дней до пересадки в открытый грунт. Поздние – за 80 дней. Обычно перец пересаживают на огород в конце мая или даже в начале июня. Поэтому обычно наиболее удачное время для посадки большинства сортов перца – это конец февраля – начало марта.

Лунный календарь же поможет вам определить, в какие именно дни марта лучше всего провести посадку рассады. В частности, в марте 2025 года это такие дни – 1 – 5, 8 – 9, 15 – 19, 23 – 25, 27 – 28, 31 число.

Зато точно нужно воздержаться от посадки перца 14 и 22 марта – эти дни будут неудачными, и рассада может взойти не так хорошо, как вам бы хотелось.



Перец нужно посеять вовремя / Фото Pexels

Как высадить рассаду перца?

Рассаду перца советуют высаживать в отдельные емкости – для этого их нужно заполнить землей на ¾ высоты, а после этого ручкой или карандашом сделайте углубление на сантиметр.

В одной емкости можно делать 2 – 3 лунки, чтобы посеять с запасом – после этого лишние ростки можно будет отсадить или прости отщипнуть. В каждую лунку закладывайте по одному семени и не забудьте о поливе – но водная должна быть не холодной и отстоянной.

После того, как стаканчики будут поставлены в поддоны или ящики, нужно накрыть их пленкой, кульком или стеклом. Пока семена не взойдет, оно требует тепла, но не света, а также земле нужно давать подышать – каждый день снимайте пленку и убирайте конденсат.

Как только появятся первые ростки, можно выставлять перцы на подоконник.

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Где посадить перец на огороде?

Каждый опытный огородник знает, что урожай немало зависит от того, правильно ли вы подобрали соседей по участку для своих овощей. Поэтому идеальное место для болгарского перца – это часть огорода, где нет деревьев и высоких кустарников. Желательно, чтобы грядка имела защиту от ветра.

Возле перца можно высадить такие культуры:

дыня и арбуз;

фасоль, горох;

кабачки;

баклажаны;

укроп и петрушка, базилик;

зеленый лук.

Но есть одна культура, которую возле перца сажать нельзя категорически – и это помидоры. Дело в том, что растения подвержены одинаковым болезням, а также их могут атаковать одинаковые вредители. Поэтому старайтесь рассадить помидоры и перец как можно дальше.