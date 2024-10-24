Прорастет чрезвычайно рано: когда посадить петрушку под зиму для лучшего урожая

Корневую петрушку можно высадить не только рано весной, но и под зиму для того, чтобы получить максимально ранний урожай. Но делать это нужно вовремя.

Если вы хотите следующей весной уже в марте насладиться щедрым урожаем петрушки, тогда нужно задуматься о ее ранней посадке. І Советы 24 рассказывают о том, когда именно ее нужно сажать под зиму.

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Когда сеять корневую петрушку под зиму

Обычная петрушка, к которой вы привыкли – это двухлетнее растение. И в первый год она дает корнеплод, а уже во второй можно собирать семена. Ценят это растение также за то, что в пищу из нее можно употреблять все – и корни, и листья.

Для высадки петрушки вам нужно сначала подобрать удачный участок, на котором будет рыхлая почва. Но перед высадкой семян нужно как следует подготовить землю. Прежде всего вскопайте почву и внесите в нее перегной. Петрушку обычно высевают в конце октября, или даже в начале ноября. И семена перед высадкой обязательно должны быть сухими, а не влажными.



Петрушку легко вырастить под зиму / Фото Pexels

Если же вы высеваете петрушку весной, тогда семена нужно замачивать предварительно на 2 – 3 суток. На метр нужно использовать примерно 1 грамм семян. А вот глубина рядка должна быть до 2 сантиметров, а ширина междурядья – 20 – 25 сантиметров. После посева рядки стоит засыпать и слегка притоптать.

А для того, чтобы озимая петрушка не промерзла и взошла рано весной, нужно после посева накрыть ее пленкой. Снимают ее уже сразу после того, как появляются ростки.

Но есть несколько правил, которых стоит придерживаться во время выращивания петрушки под зиму: