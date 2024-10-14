Осенью надо посадить розы: садоводы рассказали важные секреты

Осень является удачной порой для высадки роз. Садоводы говорят, что если посадить кусты в осеннюю пору, то осенью они уже будут готовы к весеннему цветению.

Холодное время года для посадки роз полезно тем, что стимулирует развитие корневой системы перед весенним ростом, пишет Plant-growing. Растения с открытыми корнями можно высаживать после перехода в состояние покоя, когда опадут листья.

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В состоянии спячки роза является морозостойкой, поэтому заморозки не смогут ей навредить. Лучшим временем для посадки считается период от середины сентября до середины ноября.

Осенью не стоит удобрять растение, поскольку они только ослабят ее, а кусты роз должны быть сильными, чтобы пережить зиму. Вот что надо сделать – это нанести толстый слой мульчи на корни посаженной розы, чтобы защитить землю от замерзания. Это позволит розам укорениться.

Сажать в осеннюю пору надо только те розы, что спят (без листьев). Активные кусты в период роста, которые выращивают в питомнике, не подойдут для посадки осенью.



Розы полезно высаживать осенью / Фото Pexels

Плюсы осенней посадки заключаются в том, что земля в этот период является рыхлой, а не замерзшей или переувлажненной. Она еще после лета довольно теплая, поэтому способствует лучшему росту корней и быстрому восстановлению весной.

Корни до зимы успевают укорениться, поэтому цветение наступает гораздо быстрее летом от кустов высаженных осенью. Для посадки выберите место с хорошим дренажем, вдали от корней деревьев, где солнце будет светить 5 часов в день. Почву надо обработать и добавить в ямку сухой коровий навоз и суперфосфат. Перед посадкой он должен немного настояться.

Для посадки роз осенью у вас еще есть целый месяц, поэтому можете смело планировать высадку кустов до середины ноября.