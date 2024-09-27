Когда осенью высаживать тюльпаны: зацветут раньше, чем у соседей

Тюльпаны – это невероятные растения, которые могут украсить любую весеннюю клумбу. Но если вы хотите насладиться ранним цветением, нужно позаботиться о том, чтобы посадить цветы вовремя.

Посадку луковиц тюльпанов проводят осенью для того, чтобы любоваться цветением цветов как можно раньше весной. Впрочем, неправильное время посадки может увеличить риск того, что растения просто погибнут во время холодов, пишет Vse roste.

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Когда осенью сажать тюльпаны

Посадка тюльпанов осенью очень сильно зависит от погоды. Вам нужно определить оптимальный период, когда стоит высадить цветы, однако сделать это порой непросто даже для цветоводов с большим опытом.

И осенью нужно ориентироваться именно на текущую погоду, ведь из-за слишком позднего высаживания до заморозков луковицы могут не успеть укорениться, и тогда зацветут поздно, но не погибнут во время морозов. А вот если посадить слишком рано – тогда результаты будут хуже; луковица начнет прорастать еще осенью, и как только начнется мороз, росток погибнет.



Тюльпаны нужно вовремя сажать / Фото Pexels

В разных регионах Украины температура воздуха может существенно отличаться. И вам нужно сажать луковицы тогда, когда температура почвы держится примерно на отметке в 7 градусов. Впрочем, учитывайте то, что укоренение занимает несколько недель, а погода осенью может очень резко измениться.

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Поэтому уже начиная с середины сентября нужно периодически измерять температуру почвы на глубине примерно 15 сантиметров.

В северных регионах сажать можно примерно с середины сентября до середины октября, а вот в южных время высадки порой растягивается и до середины ноября.

Как правильно посадить луковицу в открытый грунт: