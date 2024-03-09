Когда и как сеять петрушку весной: точные даты по лунному календарю

Петрушка является самым популярным видом зелени, поэтому ее на огороде сеют почти все. Растение не является прихотливым, поэтому его не трудно высаживать или ухаживать за ним, впрочем если вы планируете делать это впервые, то узнайте несколько главных правил.

Зелень не боится холода или заморозков, которые еще могут внезапно ударить до конца марта, однако сажать ее надо уже тогда, когда немного потеплеет.

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Когда сеять петрушку

Лучше всего сажать петрушку в марте или апреле. Если почва прогрета, тогда можете смело сеять семена. По лунному календарю, лучше всего ето делать в такие дни:

1 – 3, 23 – 26, 28 – 31 марта;

22, 24 – 27 апреля;

4, 22 – 24 мая.

Если посеете петрушку в конце апреля и в начале марта, то можете ожидать хороший урожай уже в июне и июле. Чтобы зелень выросла уже в первые летние дни – сейте петрушку в марте.



Когда сеять петрушку в 2024 году / Фото Pexels

Замачивание семян петрушки

Чтобы получить хороший урожай зелени, семена петрушки надо замочить перед посевом. Впрочем это делать не обязательно.

Разложите семена на чистую марлю, поставьте на блюдце и смочите водкой. Через 15 минут промойте чистой водой. Уже после этой короткой процедуры семена можно сеять в почву.

Как сеять петрушку

Для петрушки нужна грядка, на которую будет светить солнце в течение всего дня. Сухие семена сейте на глубину 2 сантиметра, между посадками сохраняйте расстояние в 3 сантиметра, а между рядами – 20 сантиметров. Сажать петрушку лучше утром или в день, от вечернего посева откажитесь.