Когда сеять помидоры на рассаду по лунному календарю: будут крепкие и сочные

Рассаду помидоров нужно высаживать осторожно, поскольку ростки растений очень чувствительны к резкой смене погодных условий. Если рассаду вырастить здоровой, то она будет менее подвержена заболеваниям и устойчива к садовым вредителям и сорнякам.

Чтобы узнать, когда высаживать помидоры, нужно знать сроки их созревания, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life.

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От прорастания до спелости ранних сортов помидоров проходит от 80 до 105 дней, среднеспелых – от 110 до 120 дней, позднеспелых – от 125 до 140 дней. Это означает, что чем дольше созревают томаты, тем раньше их нужно сажать. Огородники отмечают, что среднеспелые и позднеспелые помидоры лучше прорастают зимой.

Когда высаживать помидоры на рассаду

По лунному календарю среднеспелые помидоры можно высаживать от 24 до 28 февраля. Рассада разовьется в течение 55 – 65 дней, поэтому ее можно уже будет высаживать в открытый грунт с конца мая.

Позднеспелые сорта можно сажать в феврале как можно быстрее и не медлить. Через 65 – 75 дней их можно будет пересадить в открытый грунт.



Советы по выращиванию помидоров / Фото Pexels

Как правильно выращивать рассаду помидоров

Выращивать рассаду томатов следует осторожно, поскольку избыток воды может привести к загниванию корневой системы, а недостаток может ослабить саженцы.

Появление первых ростков

После того, как посадите семена помидоров в грунт, сразу подливать их не нужно. Сначала надо подождать, чтобы из-под земли появились первые ростки. Когда появится рассада, помидоры можно начать подливать на пятые сутки, сразу это делать не стоит.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Процесс пикирования помидоров

До процесса пикировки проходит примерно 2 недели. За это время томаты нужно трижды подлить. Полив надо проводить только тогда, когда увидите подсохшую почву. В период пикировки рассаду нужно хорошо подливать.

Период после пикировки

После пикировки рассаду томатов нужно подливать раз в неделю. Чаще полив можно осуществлять только в случае, когда заметите, как листья начнут терять упругость. Если почва в течение семи дней будет влажной, то дополнительный полив не нужен.