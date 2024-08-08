Дачники прекрасно знают, что существуют сорта овощей, которые нужно полностью собрать летом. Но начинающие огородники часто знают, как понять, что перец достиг, поэтому это может привести к тому, что он сгорит на солнце или испортится прямо на кусте.

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Когда перцы уже созревают

Чаще всего огородники выделяют два вида спелости перца – техническую и биологическую. Техническая спелость означает, что перец нужно уже убирать с грядок для того, чтобы хранить в дальнейшем на зиму. И тогда он еще будет выглядеть зеленоватым. Цвет может быть темнее, светлее, или даже зелено-белым. Но очень редко на этой стадии овощ становится желтым.

Но более привычная для людей настоящая, биологическая спелость перца – тогда он приобретает яркие, совершенно разных цветов – от желтого до красного и оранжевого.

Когда собирать острый перец

А вот острый перец убирают с грядок только после того, как он полностью созреет. Стручки овоща нужно рвать после того, как они станут желтыми, оранжевыми или красными.

Учитывайте то, что у острого перца также есть особое хранение, ведь в его тканях содержатся острые жгучие вещества, которые и определяют вкус перца. И чем более спелый плод, тем большую горечь он будет приобретать. Но из-за этой остроты перцы почти не подвержены гниению, и если вы хотите, чтобы плоды не были очень острыми, тогда вам нужно снять их с ветки еще до того, как он полностью созреет.



Острый перец нужно вовремя собирать / Фото Pexels

Как понять, что перец болгарский созрел

Вы уже точно знаете, что спелые плоды болгарского перца очень плохо хранятся, поэтому их нужно или сразу же есть, или перерабатывать. И поэтому советуют собирать стручки, которые еще находятся в фазе технической зрелости. В этот период перец уже будет иметь нужную форму и размер, но еще не приобретает цвет. Он может лежать до 2 месяцев или даже дольше.