Как и когда собирать семена бархатцев: не упустите идеальное время

Сбор семян цветов для того, чтобы посадить их на следующий год – это очень ответственная и важная задача, которой нельзя пренебрегать. И в то же время она достаточно проста, и справится с ней даже новичок в садоводстве.

Бархатцы – это идеальные растения для новичков, ведь они просты в выращивании, не требуют много ухода, а также могут создать идеальные яркие акценты на клумбе. Также бархатцы известны и тем, что могут отпугивать вредных жуков – а это делает их невероятным органическим средством против неприятных насекомых.

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Как собирать бархатцы

Как только вы заметили, что цветы бархатцев начинают увядать – это уже сигнал, что пришло время собирать семена. И в каждом цветке их семян много – они имеют длинную и тонкую форму, на одном конце черные, а на другом – кремовые.

Длина семени – от 2,5 до 3,8 сантиметра. Семянки технически считаются плодами, и каждая из них содержит одно семечко. Но сажать их нужно в целом виде, поэтому для ваших целей семянка и семечко – это практически одно и то же.



Бархатцы можно посадить из семян / Фото Pexels

Поэтому первый пункт в сборе семян – это дождаться, пока цветок завянет и засохнет. Вам нужно выбирать только те головки цветов, которые выглядят уже полностью сухими. Зеленый цвет должен сохраняться на основе только в очень небольшом количестве. А если его много, это свидетельствует о том, что она еще не высохла достаточно.

Головку цветка от растения нужно срезать на несколько сантиметров – примерно на 8 – от стебля, чтобы семена не повредились. Увядшие лепестки стоит зажать между большим и указательным пальцем одной руки, а другой придержать основу цветочной головки. Руки потяните осторожно в разные стороны, чтобы лепестки оторвались от основания. Вместе с ними отойдут и заостренные концы семян.

После того, как вы соберете частички бархатцев, семена нужно разложить на сутки для просушки. И лучше всего хранить семена бархатцев в бумажном конверте, чтобы туда не проникала лишняя влага. Весной семена бархатцев нужно посадить, и тогда вы получите новое поколение цветов.