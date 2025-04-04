Соберете по три ведра с куста: вот когда сажать картофель в апреле

Посадка картофеля – это очень ответственный момент для любого огородника. Впрочем, далеко не все знают, когда именно его высаживать лучше всего.

В апреле огородники уже активно готовятся к посадке картофеля, но в этот месяц еще нужно учитывать погоду – ведь если высадить клубень в неудачный день, урожая можно так и не дождаться, сообщает 24 Канал.

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Когда в апреле сажать картофель?

Сначала нужно достать клубень из погреба и отобрать картофелины правильного размера. Ранее мы уже писали, какой клубень лучше всего подходит для посадки – мелкий или крупный. Переносите в светлое помещение картофель тогда, когда температура уже станет достаточно стабильной и не будет опускаться днем ниже 15 градусов тепла, а ночью – ниже 5 градусов. Кроме того, влажность должна быть достаточно высокой.

Сажать картофель сразу нельзя – сначала его нужно на некоторое время оставить в теплом и светлом помещении, чтобы он немного пророс и сформировал ростки. Полезно это делать для того, чтобы у картофеля сформировалась корневая система.

Впрочем, время прорастания картофеля может меняться в зависимости от сорта, поэтому за этим нужно внимательно следить: слишком длинные ростки, как и их отсутствие, могут негативно повлиять на урожай.



Картофель можно сажать в апреле / Фото Pexels

Апрель – это часто дождливый, холодный месяц, в который порой можно ожидать даже незначительного снега, поэтому спешить с посадкой картофеля точно не стоит. Дождитесь момента, пока в течение нескольких дней температура будет стабильной – 10 – 12 градусов тепла. А почва взамен должна прогреться до 9 градусов тепла.

Но кроме погоды очень часто огородники ориентируются также и на лунный календарь, который может подсказать лучшие даты для выращивания тех или иных растений. В частности, для картофеля лучшим временем посадки считается 28 – 30 апреля.