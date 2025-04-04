Для того, чтобы клубника уродила много ягод, нужно позаботиться о качественной рассаде, пишет 24 Канал. Лучшие усы появляются ранней весной, когда на улице относительно невысокая температура.

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Когда сажать клубнику весной

Садоводы советуют сажать клубнику с середины апреля до середины мая. Погода в это время благоприятна для того, чтобы молодые кустики укоренились и прижились к новому месту.



Правила посадки клубники весной / Фото Pexels

Высаживать клубнику стоит в пасмурный день или вечером. За час до рассады кусты клубники надо полить, а саженцы на несколько часов поставить в воду. Чтобы отпугнуть вредителей, саженцы можно подержать в растворе из чеснока (на 10 литров воды надо добавить 150 миллиграммов настоя).

Как посадить клубнику

Кусты клубники любят расти на хорошо освещаемом участке. Не стоит сажать клубнику в тех местах, где раньше росла картошка, капуста, помидоры или огурцы. Почва должна быть легкой, чтобы кусты хорошо принялись.

На молодых кустиках клубники при посадке могут появиться цветоносы и усы. Их нужно удалить, чтобы всю силу растения после посадки потратили на качественное укоренение, а не на размножение и урожай.

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Помните, что клубника требует регулярного полива, поэтому в сухую погоду ее нужно подливать через день, а дальше уже смотреть на влажность почвы. Для подкормки клубники, позаботьтесь о специальных удобрениях в соответствующих магазинах.