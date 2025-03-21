Иногда даже опытные огородники допускают досадные ошибки при посадке яблонь – и это приводит к тому, что саженец погибает, или плохо растет и не дает урожай, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аптека садовода".

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Как правильно сажать яблони весной

Прежде всего нужно запомнить несколько основных ошибок, которых часто допускают садоводы во время посадки яблонь. Если вы сумеете избежать их, ваши растения приживутся просто идеально.

Нельзя сажать саженец на месте, где раньше плохо росло или болело другое дерево. Возможно, вся причина была в плохом составе почвы, болезнях или грунтовых водах, прилегающих рядом.

Которую на весеннюю посадку нужно подготовить за 2 – 3 недели до самой посадки, а лучше – еще осенью. Не покупайте также саженцы с листьями – с началом сокодвижения дереву будет гораздо труднее прижиться.

Первые два года нужно обязательно обрывать весь цвет. Даже одно яблоко может стать губительным для слишком молодого дерева, ведь оно будет отдавать все соки в плод, а на рост и развитие сил не останется.

Лучше всего планировать весеннюю посадку яблонь на конец марта – начало апреля, когда земля уже прогрелась, но на деревьях еще нет почек. Обязательно поинтересуйтесь у продавца, на каком расстоянии от других деревьев нужно сажать саженец. Если это старый сорт с кроной в 3 – 4 метра, тогда расстояние должно быть по крайней мере 5 метров.

Впрочем, сейчас популярны сорта на карликовых подвоях – они редко вырастают выше 3 метров, поэтому расстояние между ними можно оставлять 3,5 – 4 метра.

Кстати, многие садоводы весной также занимаются побелкой своих деревьев – а мы уже рассказывали ранее, нужно ли это на самом деле делать весной – и не приносит ли это больше вреда, чем пользы.



Яблони нужно правильно сажать / Фото Pexels

Яма для посадки размером должна быть 70 – 80 сантиметров в ширину, длину и глубину. Выкопанную землю оставляйте рядом, а на дно заложите ведро перегноя. Если почва глинистая, нужно для дренажа добавить еще и песок. А в песчаный грунт, что часто встречается на Полесье, наоборот, нужно заложить глины для задержки воды.

Минеральные удобрения вносите умеренно – только фосфорные и калийные. А вот азотные лучше отложите – они могут обжечь корни молодой яблони. Во время посадки сначала вбивайте кол, чтобы подвязать к нему молодое деревце. Перед посадкой корни саженца можно выдержать несколько часов в стимуляторе роста, или в болтушке из навоза, глины и воды.

Также не забудьте об использовании препарата против вредителей – ведь иначе они охотно полакомятся корнями вашего молодого деревца. Саженец сразу же после посадки нужно утрамбовать в почве и полить. Следите за тем, чтобы не засыпать случайно корневую шейку.