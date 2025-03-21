Іноді навіть досвідчені городники припускаються прикрих помилок під час посадки яблунь – і це призводить до того, що саджанець гине, або ж погано росте та не дає врожай, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аптека садівника".

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Як правильно садити яблуні навесні

Перш за все потрібно запам'ятати кілька основних помилок, яких часто припускаються садівники під час посадки яблунь. Якщо ви зумієте уникнути їх, ваші рослини приживуться просто ідеально.

Не можна садити саджанець на місці, де раніше погано росло чи хворіло інше дерево. Можливо, вся причина була у поганому складі ґрунту, хворобах чи ґрунтових водах, що прилягають поруч.

Яку на весняну посадку потрібно підготувати за 2 – 3 тижні до самої посадки, а краще – ще восени. Не купуйте також саджанці з листям – із початком сокоруху дереву буде набагато важче прижитися.

Перші два роки потрібно обов'язково обривати весь цвіт. Навіть одне яблуко може стати згубним для надто молодого дерева, адже воно віддаватиме всі соки в плід, а на ріст і розвиток сил не залишиться.

Найкраще планувати весняну посадку яблунь на кінець березня – початок квітня, коли земля вже прогрілася, але на деревах ще немає бруньок. Обов'язково поцікавтеся у продавця, на якій відстані від інших дерев потрібно садити саджанець. Якщо це старий сорт із кроною у 3 – 4 метри, тоді відстань має бути принаймні 5 метрів.

Втім, зараз популярні сорти на карликових підщепах – вони рідко виростають вищими за 3 метри, тож відстань між ними можна залишати 3,5 – 4 метри.

До речі, чимало садівників навесні також займаються побілкою своїх дерев – а ми вже розповідали раніше, чи потрібно це насправді робити навесні – і чи не приносить це більше шкоди, ніж користі.



Яблуні потрібно правильно садити / Фото Pexels

Яма для посадки розміром має бути 70 – 80 сантиметрів в ширину, довжину та глибину. Викопану землю залишайте поруч, а на дно закладіть відро перегною. Якщо ґрунт глинистий, потрібно для дренажу додати ще й пісок. А у піщаний ґрунт, що часто зустрічається на Поліссі, навпаки, потрібно закласти глини для затримки води.

Мінеральні добрива вносьте помірно – тільки фосфорні та калійні. А ось азотні краще відкладіть – вони можуть обпекти корені молодої яблуні. Під час посадки спершу вбивайте кілок, аби підв'язати до нього молоде деревце. Перед посадкою корені саджанця можна витримати кілька годин у стимуляторі росту, або ж у бовтанці з гною, глини та води.

Також не забудьте про використання препарату проти шкідників – адже інакше вони залюбки поласують корінням вашого молодого деревця. Саджанець відразу ж після посадки потрібно утрамбувати у ґрунті та полити. Стежте за тим, аби не засипати випадково кореневу шийку.