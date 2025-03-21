Груша не є складною у вирощуванні, тому дачники залюбки беруться до посадки дерева, пише 24 Канал. Є кілька сортів, які здатні принести цілі відра смачного урожаю, тому на них слід звернути особливу увагу.

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Медова

Цей пізньостиглий сорт груші є досить популярним. Головною перевагою сорту є скороспілість. Перший урожай дачники збирають вже на третій рік після посадки. Саджанцям не потрібен особливий догляд, тож вони чудово приживаються на новому місці. Плоди груші є досить великими й соковитими.

Бланка

Плоди цього сорту можуть зберігатися місяцями й за цей час стають навіть ще більше соковитішими. Розмір фрукта величезний та в деяких випадках може досягнути 800 грамів. Дерево є стійким до хвороб та дає великий урожай.



Сорти груш з чудовим смаком / Фото Pexels

Клаппа

Літній сорт груші вже у першій половині серпня може дати досить хороший урожай. Плоди відрізняються подовженою формою та нерівною поверхнею. Дозрілий плід має жовтий колір, а та сторона, яка росла до сонця – червонуватий відтінок. Перевагою сорту Клаппа є її красивий вигляд й довгий термін зберігання, втім плоди є досить невеликими – всього 250 грамів.

Лісова красуня

Сорт чудово плодоносить на будь-якому ґрунті та зовсім невибагливий в догляді. М’якоть плодів є ароматною й ідеально підходить для консервування.

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Вільямс

Цей низькорослий та ранній сорт груш є популярним у всьому світі. Дерево відоме високою врожайністю з року в рік, а плоди є доволі великими, солодкими та з високим вмістом вітамінів.