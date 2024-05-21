На заметку дачникам: когда именно надо выкапывать картофель

Картофель – универсальный овощ, который сажают почти все на своих участках. Но для того, чтобы собранный урожай хорошо хранился, надо знать, когда именно начинать копать картофель.

Время выкапывания картофеля определяют по ботве. Если она пожелтела и подсохла – тогда время копать. Однако такое может быть не со всеми кустами, поскольку некоторые могут быть еще зелеными, тогда как другие – сухие.

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Это происходит в случае, если при посадке допускают ошибку, высаживая сорта с разным сроком созревания вместе. Огородники советуют перед тем, как начать выкапывать картофель провести тест. Для этого выкопайте по несколько кустов на разных участках огорода. Если клубни отпадают от ботвы – то это признак зрелого картофеля.

Также время выкапывания картофеля определяют по временному промежутку. К примеру, идеальное время для этого наступает через 80 – 100 дней после посадки.



Названо лучшее время для выкапывания картофеля / Фото Unsplash

На частных участках выкапывание картофеля уже стало более механизированным. Огородники вместо лопат используют мотоблоки, которые помогают собрать урожай. С помощью этого механизма процесс выкапывания произойдет быстрее.

Однако надо помнить одно правило: если картофель сажали лопатой, то и собирать его тоже надо методом выкапывания лопатой. Ряды посажены лопатой будут отличаться от тех, которые посажены были под мотоблок, поэтому не стоит его применять, чтобы не порезать кусты.

Опасность раннего или позднего сбора картофеля

Слишком рано выкопанный картофель пригоден для употребления в ближайшее время, потому что кожура его тонкая и подвержена механическим повреждениям.

А вот затягивать со временем уборки не стоит, потому что от этого картофель больше не станет, а в середине осени ботва картофеля желтеет, полностью высыхает или сгнивает и тогда куст придется искать интуитивно.