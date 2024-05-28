Когда лучше всего выкапывать тюльпаны: есть один признак, который подскажет правильное время

Многие садоводы и дачники высаживают на своих участках возле дома или в специально отведенных клумбах яркие и красивые тюльпаны. Некоторые разновидности способны радовать глаз не только весной, но и летом. Опытные специалисты знают, что тюльпаны надо выкапывать, поэтому расскажем вам, когда именно это стоит делать.

На самом деле не все знают для чего выкапывать тюльпаны и надо ли это вообще делать. Ответ довольно прост. Такое действие приводит для дальнейшего развития луковиц, поэтому это просто необходимо сделать после их цветения.

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Когда выкапывать тюльпаны

Время цветения тюльпанов составляет от 10 до 14 дней. После того, как цветок отцветет, надо удалить семенную коробку. После этого тюльпаны должны еще примерно месяц расти на том же самом месте, где росли до этого. Сразу после цветения их выкапывать не стоит.

В общем тюльпаны можно держать на клумбе до полного пожелтения листьев. Это может быть признаком, который подскажет вам время для выкапывания цветов. Садоводы советуют выкапывать луковицы в конце июля.

Когда выкапывать тюльпаны: смотрите видео

После выкапывания стебли и листья обрезать не надо, поскольку они должны оставаться вместе с луковицами. Оставляйте их в питомнике или теплице небольшими кучками при температуре +20-30°С, но перед этим дайте им просохнуть в тени. При желании луковицы можно промыть в 5% растворе марганцовки.

Большинство садоводов и дачников срезают цветоносы тюльпанов после цветения. Цветы можно срезать сразу же после того, как тюльпаны отцвели и у них пообпадали лепестки. Зато зеленые листья нельзя трогать, ведь они все еще питают луковицу. Чем подкормить тюльпаны после цветения и что положить в почву читайте в нашем материале.