3 комнатных растения, которые будут расти десятилетиями: очень легкие в уходе

Если вы начинающий и только начинаете покупать домой растения, то советуем начать с самого простого – купить вазоны, которые являются легкими в уходе. Садоводы говорят, что эти растения не будут увядать, а радовать своим цветением.

Их особенность заключается в том, что они способны расти много лет и являются совсем неприхотливыми, поэтому с ними может справиться каждый человек, который только начинает добавлять растения в свое пространство, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Змеиное растение

Это растение идеально подойдет для тех, кто часто путешествует или куда-то переезжает. Вазон является легким в уходе, но имеет существенный минус – является токсичным для кошек и собак, поэтому если дома есть домашние любимцы, то лучше растение поставить в труднодоступное для них место.

В зависимости от сорта, растения могут жить более 20 лет. Держать его надо у окна, но подальше от солнечных лучей. Подливать растение надо каждые 2 – 4 недели. Пересаживать в другой горшок вазон стоит каждые 3 года.

К слову! Орхидеи могут цвести несколько раз в год, если их подливать соответствующей водой. Какой она должна быть – читайте на сайте 24 Канала.

Салонная пальма

Это может удивить, но это растение может простоять более 50 лет. Растение является адаптивным, медленно растет и является легким в уходе, безопасным для домашних любимцев. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья, поэтому вазон лучше держать подальше от окна.

Салонная пальма любит влажность, поэтому ее можно подливать раз в неделю. Избегайте чрезмерного увлажнения, поскольку пальмы склонны к гниению корней. Использовать для этого растения надо хорошо дренированный грунт и горшок с дренажными отверстиями, чтобы предотвратить накопление влаги.



Пальма является легкой в уходе / Фото Pexels

Нефритовое растение

Суккулент известен своей долговечностью и прост в уходе. Растение предпочитает яркий свет и требует полива только тогда, когда верхний слой высохнет перед поливом снова. Листья этого растения сохраняет воду, поэтому может прожить даже тогда, когда о нем забудут.