3 кімнатні рослини, які будуть рости десятиліттями: дуже легкі в догляді

Якщо ви початківець й лише починаєте купувати додому рослини, то радимо розпочати з найпростішого – купити вазони, які є легкими в догляді. Садівники кажуть, що ці рослини не будуть в’янути, а тішити своїм цвітінням.

Їхня особливість полягає в тому, що вони здатні рости багато років та є зовсім невибагливими, тож з ними може впоратися кожна людина, яка лише починає додавати рослини у свій простір, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Зміїна рослина

Ця рослина ідеально підійде для тих, хто часто подорожує чи кудись переїжджає. Вазон є легким в догляді, але має істотний мінус – є токсичним для кішок та собак, тому якщо вдома є домашні улюбленці, то краще рослину поставити у важкодоступне для них місце.

Залежно від сорту, рослини можуть жити понад 20 років. Тримати її треба біля вікна, але подалі від сонячних променів. Підливати рослину треба кожних 2 – 4 тижні. Пересаджувати в інший горщик вазон варто кожних 3 роки.

До слова! Орхідеї можуть цвісти кілька разів на рік, якщо їх підливати відповідною водою. Якою вона має бути – читайте на сайті 24 Каналу.

Салонна пальма

Це може здивувати, але ця рослина може простояти понад 50 років. Рослина є адаптивною, повільно росте та є легкою у догляді, безпечною для домашніх улюбленців. Прямі сонячні промені можуть обпалити листя, тому вазон краще тримати подалі від вікна.

Салонна пальма любить вологість, тому її можна підливати раз на тиждень. Уникайте надмірного зволоження, оскільки пальми схильні до гниття коренів. Використовувати для цієї рослини треба добре дренований ґрунт й горщик з дренажними отворами, щоб запобігти накопиченню вологи.



Пальма є легкою в догляді / Фото Pexels

Нефритова рослина

Сукулент відомий своєю довговічністю та простий у догляді. Рослина віддає перевагу яскравому світлу й потребує поливу лише тоді, коли верхній шар висохне перед поливом знову. Листя цієї рослини зберігає воду, тож може прожити навіть тоді, коли про нього забудуть.