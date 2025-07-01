Морковь станет сладкой, как конфетка: подсадите к ней эти 3 неожиданных растения

Правильные растения-компаньоны могут полностью изменить вкус овощей, улучшить их рост, прогнать вредителей и помочь им лучше развиваться. И опытные огородники уже давно пользуются этим простым трюком для мокроты.

Сладкая морковь в саду – это настоящее наслаждение для огородника. Впрочем, достичь максимальной сладости можно не только выбрав идеальные дорогие сорта моркови, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agrolook.

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Как сделать морковь сладкой?

Улучшить вкус моркови могут овощи и травы, которые вы посадите рядом, а также щедрый полив. И из-за того, что морковь – это достаточно компактный овощ, что растет низко к земле, у вас не возникнет проблем с тем, чтобы посадить ее между более крупными овощами, или посеять возле моркови некоторые травы.

Есть три растения, которые могут не только отпугнуть вредителей от вашей моркови, но и сделать ее слаще – и это без всяких химикатов!

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем нужно подкормить морковь в июле, чтобы она стала хрустящей и сочной.

Помидоры

Так, что морковь занимает мало места, ее можно смело сажать у основания высших растений помидоров: так вы заполните пустое пространство на огороде и повысите его производительность.

Видные растения томатов создадут нужную тень для чувствительной к чрезмерному теплу моркови, а когда морковь уже будет собрана, она вернет услугу помидорами, разрыхлив твердую почву и оставив после себя воздушные карманы – из-за этого корням помидоров проще развиваться.



Морковь можно сажать возле помидоров / Фото Pexels

Розмарин

Если вы когда-нибудь выращивали морковь, наверняка, вам приходилось сталкиваться и с морковными мухами – они поедают корни, оставляя в нем тоннели и неприглядные отверстия.

Розмарин – это растение, которое отгонит морковных мух прочь и положительно повлияет на вкус моркови.

Кинза

Во-первых, посадив возле моркови кинзу, вы получите невероятную зелень к своим салатам и блюдам. Во-вторых, кинза растет в тех же условиях, что и морковь, а также во время цветения привлекает к себе хищных насекомых – что защищает морковь от вредителей. Также кинза может улучшить вкус овоща.

Зачем прекращать поливать морковь?

Существует еще один секрет огородников, который может сделать морковь сладкой, как сахар. И даже если кажется, что этот лайфхак противоречит здравому смыслу, он чрезвычайно эффективен. Все, что нужно – это прекратить ее поливать в июле.

Когда растение испытывает легкий дефицит влаги, у него включается некий "механизм выживания", и оно начинает концентрировать в корнях сахара и сухие вещества на случай засухи.

Создание такого стресса для моркови заставляет ее очень быстро стать сладкой. А вот обильный период моркови в июле совсем нежелателен – это только "разбавляет" ее клеточный сок и делает морковь водянистой и пресной.