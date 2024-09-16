Калий и форсфор, которые содержатся в кожуре бананов, могут стать прекрасным удобрением для домашних растений, поскольку помогут развить их корневую систему и улучшат общее состояние, пишут Porady 24.

К теме Зачем добавлять соль в посудомоечную машину: об этом объяснении знают не все

Какую пользу имеет в себе кожура банана

40% крахмала;

кальций, калий и магний калий и магний;

витамины В, С и А;

большое количество азота;

марганец, медь и антиоксиданты.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Почему кожуру бананов закапывают на огороде

Но кроме этого, кожуру бананов широко используют на огороде. В основном ее используют как компост. Просто разрежьте кожуру банана на несколько кусков и закопайте на огороде. Она содержит много веществ, поэтому повысит питательную ценность другого компоста.

Также банан используется как мульча для растений. Кожуру надо порезать на части и закопать рядом с растением, оставив определенное расстояние от стебля. Это поможет удержать влагу, уменьшит рост сорняков и улучшит структуру почвы.



Кожура банана является прекрасным удобрением / Фото Pexels

Осенью садоводы советуют сажать розы, поэтому после такой посадки советуем добавить в почву кожуру банана. Порежьте их на маленькие кусочки, а уже через 10 дней они растворятся и улучшат структуру почвы, соответственно розы гораздо лучше приживутся на клумбах.

Некоторые садоводы советуют закапывать не только кожуру бананов, но и яичную скорлупу. Если в кожуре банана есть значительная часть калия, то в скорлупе – кальция. Кальций важен для роста растений, поскольку делает их более устойчивыми к неблагоприятным условиям среды. А вот калий отвечает за пышный рост растения.

Впрочем банановую кожуру можно не только закапывать в почву, из нее еще можно сделать жидкое удобрение. Залейте несколько банановых шкурок водой. Оставьте на несколько дней, чтобы они настоялись, а потом этой подкормкой можно поливать ежедневно огород. Этот совет удачный для весеннего сезона, впрочем осенью сажают цветы и некоторые кусты, поэтому это жидкое удобрение можете применить для них.