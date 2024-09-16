Калій і форсфор, які містяться в шкірці бананів, можуть стати чудовим добривом для домашніх рослин, оскільки допоможуть розвинути їхню кореневу систему та покращать загальний стан, пишуть Поради 24.

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Яку користь має в собі шкірка банана

40% крохмалю;

кальцій, калій та магній;

вітаміни В, С та А;

велика кількість азоту;

марганець, мідь та антиоксиданти.

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Чому шкірку бананів закопують на городі

Та окрім цього, шкірку бананів широко використовують на городі. Здебільшого її використовують як компост. Просто розріжте шкірку банана на кілька шматків та закопайте на городі. Вона містить багато речовин, тож підвищить поживну цінність іншого компосту.

Також банан використовується як мульча для рослин. Шкірку треба порізати на частини та закопати поруч з рослиною, залишивши певну відстань від стебла. Це допоможе утримати вологу, зменшить ріст бур’янів та покращить структуру ґрунту.



Шкірка банана є чудовим добривом / Фото Pexels

Восени садівники радять садити троянди, тому після такої посадки радимо додати в ґрунт шкірку банана. Поріжте їх на маленькі шматочки, а вже за 10 днів вони розчиняться та покращать структуру ґрунту, відповідно троянди набагато краще приживуться на клумбах.

Деякі садівники радять закопувати не лише шкірку бананів, але і яєчну шкаралупу. Якщо у шкірці банана є значна частина калію, то в шкаралупі – кальцію. Кальцій важливий для росту рослин, оскільки робить їх стійкішими до несприятливих умов середовища. А от калій відповідає за пишний ріст рослини.

Втім бананову шкірку можна не лише закопувати в ґрунт, з неї ще можна зробити рідке добриво. Залийте кілька бананових шкірок водою. Залишіть на кілька днів, щоб вони настоялися, а потім цим підживленням можна поливати щодня город. Ця порада вдала для весняного сезону, втім восени садять квіти та деякі кущі, тож це рідке добриво можете застосувати для них.