Одна из самых больших и самых неприятных ошибок в использовании парфюма – это распыление его в местах, где они быстро испаряются, а молекулы аромата – разрушаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Куда наносить духи?

Чтобы получить максимальную отдачу от своего аромата, его нужно нанести на несколько стратегических мест – сбрызните волосы, нанесите парфюм на пупок, затылок, зону декольте, за коленями или на запястья – практически на любую зону, где вы склонны к потоотделению.

Именно тогда, когда вы потеете, аромат снова активируется и живет. Пупок для многих людей звучит как довольно странное место для нанесения духов, но эта область тела слегка вогнутая и теплая – а это позволяет улавливать и медленно высвобождать аромат в течение дня. Волосы и текстиль также сохраняет запахи дольше, чем кожа – а все из-за его пористости и способности к поглощению.



Духи нужно наносить правильно / Фото Pexels

Кстати, эксперты считают, что для того, чтобы запах духов держался даже дольше, на кожу перед сбрызгиванием аромата нужно нанести увлажняющий крем. Вы можете использовать масло или лосьон для тела – в идеале это должен быть продукт без сильного запаха, чтобы он не перебивал аромат ваших духов.

Вот какие есть лучшие места для нанесения духов:

затылок;

пупок;

волосы – от середины до кончиков, но не на кожу головы;

запястья;

локти;

одежду.

Какие есть ошибки в нанесении духов?

Если вы удивляетесь, почему ваш аромат выветривается очень быстро, вполне вероятно, что вы допускаете одну из довольно распространенных ошибок: