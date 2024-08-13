Конечно же, большинство людей слышали о замке Любарта и Шацкие озера, но это вовсе не единственные достопримечательности области. Поэтому стоит собираться в путешествие, а для того, чтобы оно выдалось максимально насыщенным – составьте список мест, где хотите побывать. І Porady 24 делятся несколькими необычными локациями.

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Заповедник "Старый Луцк"

Заповедник – это одна из главных жемчужин Луцка. На территории сохранились и старинный замок, и оборонная синагога, и костел 17 века. Кроме того, в заповеднике можно посетить и "дом с химерами" – современную достопримечательность Луцка, которая стоит отдельного пункта в списке.

Резиденция князей Радзивиллов

Замок Радзивиллов когда-то был семейной резиденцией семьи Великого княжества Литовского. А согласно легенде, золото богачей все еще хранится где-то в замке, надежно спрятано в стенах.

Сейчас помещение используется как психиатрическая больница, и часть старинного здания все еще открыта для посетителей.



Резиденция Радзивиллов / Фото Doba.ua

Музей-усадьба Леси Украинки

Нельзя поехать в Волынскую область и не посетить дом, где провела свои детские и юношеские годы Леся Украинка. К сожалению, во времена Второй Мировой войны оригинальная усадьба была уничтожена, поэтому новое здание музея построили позже, но с точным воспроизведением рабочего кабинета и дома поэтессы.

Дом скульптора Николая Голованя

Если вы хотите увидеть наиболее экстравагантное сооружение места, тогда вам нужно посетить дом одного выдающегося местного скульптора. Найти его можно на берегу реки неподалеку от Лютеранской церкви.

Яревище – Райгородок



Местность возле Луцка / Фото Volyn News

А вот это место – для настоящих искателей приключений, и расположено оно в Старовыжевском районе Волынской области. Когда-то здесь был очень богатый монастырь, и некоторые говорят, что на месте его все еще спрятан скраб. А по преданию местных, даже немцы во время войны хотели проводить здесь раскопки.