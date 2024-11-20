Подарки – это не самая важная, но все еще очень ценная часть каждого праздника, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы точно удостовериться, что ребенок получит именно то, что хочет, подарки стоит выбирать заранее. Но это приводит к другой проблеме – их нужно спрятать в доме так, чтобы к празднику они не были найдены. Поэтому подсказываем несколько таких мест.

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Балкон

Зимой балкон – это один из лучших вариантов, ведь без надобности ребенок не будет совать туда свой нос. Впрочем, если погода подведет, и к празднику будет не очень холодно, лучше будет спрятать пакет за банками с закрутками в шкафу, если он есть на балконе.

Чемодан

Есть ли у вас в доме большой чемодан, в который влезет много вещей? Если ответ “да”, тогда вы нашли практически идеальный тайник. А если на нем еще и есть кодовый замок, тогда подарок точно окажется надежно скрыт вплоть до времени, когда вы будете его дарить.



Подарок можно спрятать в чемодане / Фото Pexels

Планка под кухонным гарнитуром

Здесь даже детективу пришлось бы поломать голову. Под кухонными шкафами вы можете отодвинуть нижнюю планку, если такая есть, и спрятать подарок там. Впрочем, у локации также есть и очевидный минус – она подходит только для небольших подарков.

Офис

Если ваши коллеги не против, тогда вы можете до поры до времени оставить подарок у себя на работе, ведь там ребенок его точно не найдет. Главное – не забыть забрать его домой перед праздником.

Коробка для обуви

Если у вас есть место, где вы храните обувь, которая не подходит по сезону, тогда вы можете добавить в шкаф еще одну коробку, в которой и будет прятаться подарок. Конечно, коробка должна ничем не отличаться, чтобы ребенок ничего не заподозрил даже в случае, если заглянет в шкаф.

В столе-книжке

Если у вас дома есть стол-книжка, тогда пространство внутри просто идеально подходит для того, чтобы спрятать там даже достаточно габаритный подарок.

Куда нельзя класть подарки?

Существует несколько очень очевидных локаций, о которых знают все дети. Поэтому прятать подарок там – одна из худших идей.