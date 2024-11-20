Подарки – это не самая важная, но все еще очень ценная часть каждого праздника, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы точно удостовериться, что ребенок получит именно то, что хочет, подарки стоит выбирать заранее. Но это приводит к другой проблеме – их нужно спрятать в доме так, чтобы к празднику они не были найдены. Поэтому подсказываем несколько таких мест.
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Балкон
Зимой балкон – это один из лучших вариантов, ведь без надобности ребенок не будет совать туда свой нос. Впрочем, если погода подведет, и к празднику будет не очень холодно, лучше будет спрятать пакет за банками с закрутками в шкафу, если он есть на балконе.
Чемодан
Есть ли у вас в доме большой чемодан, в который влезет много вещей? Если ответ “да”, тогда вы нашли практически идеальный тайник. А если на нем еще и есть кодовый замок, тогда подарок точно окажется надежно скрыт вплоть до времени, когда вы будете его дарить.
Подарок можно спрятать в чемодане / Фото Pexels
Планка под кухонным гарнитуром
Здесь даже детективу пришлось бы поломать голову. Под кухонными шкафами вы можете отодвинуть нижнюю планку, если такая есть, и спрятать подарок там. Впрочем, у локации также есть и очевидный минус – она подходит только для небольших подарков.
Офис
Если ваши коллеги не против, тогда вы можете до поры до времени оставить подарок у себя на работе, ведь там ребенок его точно не найдет. Главное – не забыть забрать его домой перед праздником.
Коробка для обуви
Если у вас есть место, где вы храните обувь, которая не подходит по сезону, тогда вы можете добавить в шкаф еще одну коробку, в которой и будет прятаться подарок. Конечно, коробка должна ничем не отличаться, чтобы ребенок ничего не заподозрил даже в случае, если заглянет в шкаф.
В столе-книжке
Если у вас дома есть стол-книжка, тогда пространство внутри просто идеально подходит для того, чтобы спрятать там даже достаточно габаритный подарок.
Куда нельзя класть подарки?
Существует несколько очень очевидных локаций, о которых знают все дети. Поэтому прятать подарок там – одна из худших идей.
- Под кроватью. Это первое место, куда ребенок заглянет в поисках подарка. И даже если он не собирался его искать, может обнаружить чисто случайно.
- Багажник машины. Здесь проблема другая – если зимой закинуть туда подарок, он может к празднику уже потерять свой товарный вид.
- Верхний шкафчик на кухне. Там ребенок может случайно увидеть пакет, когда вы будете открывать дверцу, даже если не сможет до него добраться.