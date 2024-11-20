Подарунки – це не найважливіша, але все ще дуже цінна частина кожного свята, повідомляє 24 Канал. І для того, аби точно впевнитися, що дитина отримає саме те, що хоче, подарунки варто обирати заздалегідь. Та це призводить до іншої проблеми – їх потрібно заховати у домі так, аби до свята вони не були знайдені. Тож підказуємо кілька таких місць.

Цікаво Батареї нагріються вдвічі сильніше: простий лайфхак на 5 хвилин

Балкон

Взимку балкон – це один з найкращих варіантів, адже без потреби дитина не суватиме туди свого носа. Втім, якщо погода підведе, і до свята буде не дуже холодно, краще буде заховати пакунок за банками з закрутками у шафі, якщо вона є на балконі.

Валіза

Чи є у вас в домі велика валіза, в яку влізе багато речей? Якщо відповідь “так”, тоді ви знайшли практично ідеальну схованку. А якщо на ній ще й є кодовий замок, тоді подарунок точно опиниться надійно прихований аж до часу, коли ви будете його дарувати.



Подарунок можна заховати у валізі / Фото Pexels

Планка під кухонним гарнітуром

Тут навіть детективові довелося би поламати голову. Під кухонними шафами ви можете відсунути нижню планку, якщо така є, і заховати подарунок там. Втім, у локації також є й очевидний мінус – вона підходить тільки для невеликих подарунків.

Офіс

Якщо ваші колеги не проти, тоді ви можете до пори до часу залишити подарунок у себе на роботі, адже там дитина його точно не знайде. Головне – не забути забрати його додому перед святом.

Коробка для взуття

Якщо у вас є місце, де ви зберігаєте взуття, яке не підходить по сезону, тоді ви можете додати в шафу ще одну коробку, у якій і буде ховатися подарунок. Звісно, коробка має нічим не вирізнятися, аби дитина нічого не запідозрила навіть у випадку, якщо зазирне до шафи.

У столі-книжці

Якщо у вас вдома є стіл-книжка, тоді простір всередині просто ідеально підходить для того, аби заховати там навіть досить габаритний подарунок.

Куди не можна класти подарунки?

Існує кілька дуже очевидних локацій, про які знають усі діти. Тож ховати подарунок там – одна з найгірших ідей.