Черная куртка – это элегантный элемент гардероба, который будет подходить любому. Впрочем, к сожалению, именно такие вещи имеют склонность к жирному блеску. Чаще всего он появляется на рукавах, воротнике и карманах, а также других участках, где ваша ткань подвергается трению.

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Как убрать засаленные пятна на куртке

Прежде всего, вы можете воспользоваться моющим средством для посуды. Все, что вам нужно сделать, это нанести несколько капель мыла на губку, смочить ее теплой водой и аккуратно потереть все засаленные места. После этого одежду нужно оставить примерно на 10 минут, а затем смыть пену и остатки мыла чистой влажной тряпкой.

Другое средство, которое также может быть достаточно действенным – это перекись водорода. Для того, чтобы использовать его, вам нужно в стакан воды добавить 3 столовые ложки перекиси. Смочите этим раствором ватный диск и протрите все проблемные участки. Это средство вам также нужно оставить на 10 минут, и после этого смыть с помощью обычной воды.

Некоторые люди используют и третий способ – обычную поваренную соль. Попробуйте насыпать немного этого продукта на засаленные места и втирайте его в ткань в течение нескольких минут. Оставьте на 15 минут, чтобы соль впитала весь лишний жир, а после этого встряхните ее и протрите влажной тряпкой.

Что делать, чтобы куртка не блестела?

Конечно, лучший способ избавиться от блеска – это не допускать его появления вообще. И для этого вам нужно действительно тщательно ухаживать за своим пуховиком. Избегайте использования слишком большого количества моющих средств – их частицы могут оставаться в ткани и затем вызывать "жирный" блеск. Кроме того, не стоит во время стирки использовать грубые или абразивные материалы.

А после стирки вы можете обработать куртку специальным водоотталкивающим средством.