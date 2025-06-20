Комары будут обходить вас десятой дорогой: элементарное народное средство

Летний отдых, даже самый лучший, могут испортить комары –и если вы не хотите покупать магазинные средства для защиты от них, вы можете воспользоваться простыми народными методами

Часто комары летом вообще не дают покоя. И если вы не хотите вернуться из похода или шашлыка полностью обкусанными, стоит заранее запастись средствами, что будут держать их на расстоянии. А как их приготовить дома из того, что есть под рукой, рассказывает 24 Канал.

Интересно Избавиться от мух дома очень просто: их отпугивает только один запах

Лимон и гвоздика

Комары не переносят аромата гвоздики, ведь эти пряности дезориентируют их в пространстве, и они уже не чувствуют человеческого запаха. И для того, чтобы отпугнуть насекомых, нужно будет использовать всего 5 граммов специи и залить гвоздику стаканом воды. Доведите смесь до кипения и проварите еще 15 минут, а потом нанесите на кожу распылителем.

В комнате избавиться от комаров можно с помощью гвоздики и лимона – запах цитрусовых комарам так же не нравится. Нужно разрезать лимон и воткнуть в его половинку примерно 5 – 8 бутонов сухой гвоздики.



Гвоздика помогает защититься от комаров / Фото Pexels

Полынь, базилик, мята и лаванда мята и лаванда

Эти насекомые терпеть не могут запаха многих ароматных трав, что людям кажутся достаточно привлекательными. И дом можно защитить от комаров, просто посадив эти растения под окнами, или поставив горшки с ними на подоконник. В доме можно разложить веточки полыни или взять ее с собой, если вы отдыхаете на природе.

А вот из базилика еще можно сделать спрей – 20 граммов свежих листьев залейте 200 миллилитрами кипятка и добавьте 15 капель эфирного масла гвоздики или эвкалипта. Смесь нужно перемешать, процедить и залить во флакон с распылителем.

Лавровый лист

Обычная специя с кухни может стать спасением от комаров – просто подожгите лавровый лист и, пока он тлеет, окурите им помещение. Пока запах будет держаться, в доме исчезнут не только комары, но и мухи. А вот на людей жженый лавр не влияет негативно, и к тому же он имеет красивый запах.

Кстати, дома вред наносить могут не только комары, но и пылевые клещи – а как избавиться от них, мы уже рассказывали ранее.

Что делать, если покусали комары?

Иногда случается так, что уберечься от комариных укусов не получается. И если их немало, места, что начинают чесаться, советуют смазать кефиром. Очень хорошо помогает также от боли листья мяты, подорожника и черемухи.

Можно приложить к месту укуса разрезанную головку репчатого лука. А еще одно невероятное народное средство – это пищевая сода, ведь она может быстро нейтрализовать комариные укусы. Нужно развести соду с водой, смочить раствором ватный диск и приложить к укусу.