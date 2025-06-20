Комарі оминатимуть вас десятою дорогою: елементарний народний засіб

Літній відпочинок, навіть найкращий, можуть зіпсувати комарі – і якщо ви не хочете купувати магазинні засоби для захисту від них, ви можете скористатися простими народними методами

Часто комарі влітку взагалі не дають спокою. І якщо ви не хочете повернутися з походу чи шашлику повністю обкусаними, варто заздалегідь запастися засобами, що триматимуть їх на відстані. А як їх приготувати вдома з того, що є під рукою, розповідає 24 Канал.

Цікаво Позбутися від мух вдома дуже просто: їх відлякує лише один запах

Лимон та гвоздика

Комарі не переносять аромату гвоздики, адже ці прянощі дезорієнтують їх у просторі, і вони вже не відчувають людського запаху. І для того, аби відлякати комах, потрібно буде використати всього 5 грамів спеції та залити гвоздику склянкою води. Доведіть суміш до кипіння та проваріть ще 15 хвилин, а тоді нанесіть на шкіру розпилювачем.

У кімнаті позбутися комарів можна за допомогою гвоздики та лимона – запах цитрусових комарам так само не подобається. Потрібно розрізати лимон та встромити у його половинку приблизно 5 – 8 бутонів сухої гвоздики.



Гвоздика допомагає захиститися від комарів / Фото Pexels

Полин, базилік, м'ята та лаванда

Ці комахи терпіти не можуть запаху багатьох ароматних трав, що людям здаються досить привабливими. І дім можна захистити від комарів, просто посадивши ці рослини під вікнами, або ж поставивши горщики з ними на підвіконня. У домі можна розкласти гілочки полину чи взяти його з собою, якщо ви відпочиваєте на природі.

А ось з базиліку ще можна зробити спрей – 20 грамів свіжого листя залийте 200 мілілітрами окропу та додайте 15 крапель ефірної олії гвоздики чи евкаліпта. Суміш потрібно перемішати, процідити та залити у флакон з розпилювачем.

Лавровий лист

Звичайна спеція з кухні може стати порятунком від комарів – просто підпаліть лавровий лист та, поки він тліє, обкуріть ним приміщення. Поки запах триматиметься, у домі зникнуть не тільки комарі, але й мухи. А ось на людей палений лавр не впливає негативно, і до того ж він має гарний запах.

До речі, вдома шкоди завдавати можуть не тільки комарі, але й пилові кліщі – а як позбутися від них, ми вже розповідали раніше.

Що робити, якщо покусали комарі?

Іноді трапляється так, що уберегтися від комариних укусів не виходить. І якщо їх чимало, місця, що починають свербіти, радять змастити кефіром. Дуже добре допомагає також від болю листя м'яти, подорожника та черемхи.

Можна прикласти до місця укусу розрізану головку ріпчастої цибулі. А ще один неймовірний народний засіб – це харчова сода, адже вона може швидко нейтралізувати комарині укуси. Потрібно розвести соду з водою, змочити розчином ватний диск та прикласти до укусу.