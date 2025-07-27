Когда летом обрезать малину: это мгновенно увеличит урожай

Малина –это чрезвычайно популярное ягодное растение. И она может порадовать вкусными плодами, но только при условии правильного ухода.

Уход за малиной не прекращается, когда она прекращает давать плоды, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Сад и огород". Поэтому проведение летней обрезки – это обязательное мероприятие, которое опытные садоводы никогда не пропускают.

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Зачем обрезать малину летом?

Летняя обрезка малины – это не просто прихоть огородников, а действительно важное действие, которое может дать неожиданный результат на ваш урожай. Вот несколько основных причин, по которым вам стоит обрезать малину летом:

Улучшение качества ягод . Обрезка улучшает проветривание кустов, а это снижает уровень различных заболеваний и поможет ягодам лучше и быстрее вызревать.

. Обрезка улучшает проветривание кустов, а это снижает уровень различных заболеваний и поможет ягодам лучше и быстрее вызревать. Увеличение урожайности . Правильная обрезка стимулирует рост новых плодоносящих побегов, а так вы можете увеличить количество ягод у себя на грядке.

. Правильная обрезка стимулирует рост новых плодоносящих побегов, а так вы можете увеличить количество ягод у себя на грядке. Продление плодоношения. Благодаря летней обрезке вы можете получить еще один урожай в конце лета или в начале осени.



Летом малина нуждается в обрезке / Фото Pexels

Как обрезать малину?

Существуют два основных вида кустов малины – летнеспелая и ремонтантная. Важно уметь их различать, ведь первая плодоносит на двухлетних ветвях, а ремонтантная – и на двухлетних, и на однолетних. Поэтому методы обрезки будут отличаться в зависимости от вида.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как правильно хранить малину, чтобы она долго не портилась.

Летнеспелая малина

После того, как малина уже отплодоносит, двухлетние ветви уже не приносят урожай, и их нужно удалять. Поэтому, во время летней обрезки нужно удалить побеги, что отплодоносили, под корень. Так вы освободите место для новых побегов и улучшите циркуляцию воздуха в кусте.

Проредите молодые побеги и прищепите верхушки.

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Ремонтантная малина

Ремонтантная малина может плодоносить дважды за сезон – на однолетних побегах в августе и на двухлетних побегах в начале лета. Поэтому когда вы проводите летнюю обрезку, нужно удалить все побеги, что отплодоносили, а тогда оставить только 5 – 7 сильных однолетних побегов на куст. Так ягоды будут лучше развиваться и созревать.

Также нужно привить верхушки – таким образом вы стимулируете рост боковых побегов, а это будет способствовать большему количеству ягод на кусте.