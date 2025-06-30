Цветут даже в глубокой тени: посадите в саду эти 3 лианы

Если у вас в саду или во дворе есть непривлекательный забор, стена или беседка, лианы – это идеальный способ украсить их. И даже если эти сооружения прячутся в тени, не беда, ведь есть несколько лиан, которым почти не нужен свет.

Большинство лиан для хорошего роста требуют немало солнца, но есть и такие виды, что могут справиться с тенью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. А их цветение поразит даже требовательных садоводов, поэтому поспешите найти для них место на вашем участке!

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Клематис

Некоторые гибриды клематисов – например, клематис горный – могут прекрасно расти и в тени, и на ярком солнце. Главное, перед посадкой убедитесь, что вы выбрали вид, подходящий для вашего климата и количества тени.

Кроме того, учитывайте то, что в глубокой тени клематис будет цвести не так обильно, как на ярком солнце. Впрочем, он все еще порадует вас достаточно большим количеством нежных цветов.

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Клематис хорошо переносит тень / Фото Pexels

Жимолость

Некоторые виды жимолости прекрасно растут в тени – и особенно сорта, происходящих из Северной Америки. Позаботьтесь о том, чтобы на жимолость попадало немного солнца утром или в послеобеденное время, и ей этого будет достаточно.



Жимолость можно посадить в тени / Фото Pexels

Одно из преимуществ жимолости, за которую ее любят садоводы – это достаточно длительное время цветения, поэтому вы точно успеете насладиться цветами необычной формы.

Кстати, несколько цветов можно посадить еще в июне, и они зацветут уже к концу этого лета. Ранее мы рассказывали, какие именно виды растут быстрее всего.

Плетистая гортензия



Плетистая гортензия быстро украсит сад / Фото Pexels

Если вы хотите по-настоящему выделить тенистое место в вашем саду, тогда гортензия плетистая – это именно то, что вам нужно. Гортензии – это те растения, которые предпочитают тень, поэтому отсутствие большого количества солнца пойдет им только на пользу.

Главное – убедитесь, что в выбранном вами месте есть достаточно прочная конструкция для поддержки лозы. Учитывайте, что как только гортензия начнет расти, она не остановится, и стебли станут не только высокими, но и достаточно тяжелыми.