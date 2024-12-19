Как уменьшить линьку кота зимой: действенные способы, которые помогают

Все котики линяют, это естественный процесс, который трудно предотвратить. Чаще всего домашние любимцы сбрасывают шерсть осенью и весной, впрочем долгошерстные коты активно линяют даже зимой.

Владельцы домашних любимцев знают, как линька может превратить дом в "ковер" из шерсти, поэтому для того, чтобы уменьшить стресс вам и четырехлапому, стоит обеспечить правильный уход, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Cenralna.vet. Эти советы можно одинаково применять для кошек и собак.

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Постоянное вычесывание

Чтобы уменьшить пушистость домашнего любимца необходимо регулярное вычесывание. Для этого надо запастись специальной щеткой или фурминатором, все зависит от типа шерсти вашего четвероногого друга.

Собак и кошек с длинной шерстью надо вычесывать каждый день, короткошерстных можно только несколько раз в неделю. Чтобы не пропустить участки, на которых могут появиться колтуны, надо вычесывать шерсть в разных направлениях.

Периодическое купание

Ветеринары не советуют купать домашнего любимца слишком часто. Если это правило не касается собак, которые приходят с улицы грязными, то котов надо купать не чаще, чем раз в месяц.

Купание помогает удалить отмершие волоски и уменьшить количество шерсти, линяющей. Однако помните, что чрезмерное мытье может плохо повлиять на защитный барьер кожи котика.

Купать домашних любимцев надо специальным шампунем, который регулирует линьку. Если такого нет, тогда обычным шампунем для четвероногих, но человеческое средство использовать нельзя.



Постоянно вычесывайте домашних любимцев / Фото Pexels

Улучшите питание

В сезон линьки стоит учесть рацион вашего домашнего любимца. Интенсивная линька может спровоцировать нехватку полезных веществ. Он даже может привести к проблемам с шерстью и кожей. В рацион кошек и собак надо давать такие витамины и минералы, которые хорошо повлияют на здоровье шерсти. Это омега-3 и омега-6 жирные кислоты, витамины группы В, цинк и биотин.

Регулярное расчесывание, умеренное купание и сбалансированное питание помогут четвероногим лучше пережить сезон и обеспечить ощущение комфорта, а вам – уменьшить количество шерсти на ковре.