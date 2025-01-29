Астрологи любят обращать внимание на фазы Луны, поскольку уверены в том, что от них зависит немало событий в нашей жизни, пишет 24 Канал. Пусть лунный календарь станет вашим помощником в планировании многих процедур красоты.

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Как будут расти волосы ногти и в каком состоянии будет кожа зависит от фаз Луны. Некоторый период имеет негативные последствия, поэтому поход к парикмахеру будет неудачным, а ногти после работы мастера начнут быстро ломаться.

Лунный календарь красоты на февраль

Перед весенней порой девушки начнут активизироваться, чтобы навести красоту и сделать все запланированные косметические процедуры. Касается это маникюра, педикюра, похода к косметологу или парикмахеру.

Чтобы обеспечить ногтям красоту, лишить их ломкости и убедиться в том, что поход к парикмахеру принесет вам только положительные эмоции, нужно выбрать для себя правильные даты. Плохой период приведет к тому, что волосы быстро потеряют блеск, стрижка не подойдет под форму лица, а наращенные ресницы начнут быстрее осыпаться.



Календарь красоты на февраль 2025 / Фото Pexels

Для того, чтобы понять, какие же именно дни являются удачными, а каких лучше избегать, стоит обратить внимание на фазы Луны в феврале.

Растущая Луна – с 1 по 11 февраля;

– с 1 по 11 февраля; Полнолуние – 12 февраля;

– 12 февраля; Убывающая Луна – с 13 по 27 февраля;

– с 13 по 27 февраля; Новая Луна – 28 февраля.

Лучшие дни для косметических процедур в феврале

Нельзя делать никакие косметические процедуры, когда Луна находится в Полнолунии или Новолунии. Астрологи советуют записываться к мастерам в даты, когда волосы растут.

Успешные дни улучшат состояние ваших волос, сделают их крепче и здоровее. Это касается и всех других beauty-сфер, благодаря которым вы сможете получить идеальный маникюр, педикюр, брови или ресницы, если запишетесь на процедуру в правильно выбранный день.

Окрашивание волос : 2, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 27 февраля;

: 2, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 27 февраля; Стрижка волос : 1, 4, 8, 16, 19, 22, 26, 28 февраля;

: 1, 4, 8, 16, 19, 22, 26, 28 февраля; Маникюр : 3, 6, 9, 13, 15, 20, 23, 26 февраля;

: 3, 6, 9, 13, 15, 20, 23, 26 февраля; Педикюр : 2, 6, 11, 17, 21, 24, 27 февраля;

: 2, 6, 11, 17, 21, 24, 27 февраля; Окрашивание бровей : 1, 5, 8, 16, 19, 23, 28 февраля;

: 1, 5, 8, 16, 19, 23, 28 февраля; Ламинирование ресниц : 3, 7, 10, 14, 18, 22, 25 февраля;

: 3, 7, 10, 14, 18, 22, 25 февраля; Поход к косметологу: 4, 9, 13, 17, 20, 24, 27 февраля.

Выбирая лучшие дни для косметических процедур, можете не сомневаться в том, что они пойдут вам на пользу и подарят уверенность в себе.