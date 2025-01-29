Астрологи люблять звертати увагу на фази Місяця, оскільки впевнені в тому, що від них залежить чимало подій у нашому житті, пише 24 Канал. Нехай місячний календар стане вашим помічником у плануванні багатьох процедур краси.

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Як буде рости волосся нігті та в якому стані буде шкіра залежить від фаз Місяця. Деякий період має негативні наслідки, тож похід до перукаря буде невдалим, а нігті після роботи майстра почнуть швидко ламатися.

Місячний календар краси на лютий

Перед весняною порою дівчата почнуть активізовуватися, щоб навести красу й зробити всі заплановані косметичні процедури. Стосується це манікюру, педикюру, походу до косметолога чи перукаря.

Щоб забезпечити нігтям красу, позбавити їх ламкості та впевнитись в тому, що похід до перукаря принесе вам лише позитивні емоції, потрібно обрати для себе правильні дати. Поганий період призведе до того, що волосся швидко втратить блиск, стрижка не підійде під форму обличчя, а нарощені вії почнуть швидше обсипатися.



Календар краси на лютий 2025 / Фото Pexels

Для того, щоб зрозуміти, які ж саме дні є вдалими, а яких краще уникати, варто звернути увагу на фази Місяця у лютому.

Зростаючий Місяць – з 1 по 11 лютого;

– з 1 по 11 лютого; Повний Місяць – 12 лютого;

– 12 лютого; Спадаючи Місяць – з 13 по 27 лютого;

– з 13 по 27 лютого; Новий Місяць – 28 лютого.

Найкращі дні для косметичних процедур у лютому

Не можна робити ніякі косметичні процедури, коли Місяць перебуває у Повні чи Молодику. Астрологи радять записуватися до майстрів у дати, коли волосся росте.

Успішні дні покращить стан вашого волосся, зроблять його міцнішим та здоровішим. Це стосується й усіх інших beauty-сфер, завдяки яким ви зможете отримати ідеальний манікюр, педикюр, брови чи вії, якщо запишетеся на процедуру в правильно обраний день.

Фарбування волосся : 2, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 27 лютого;

: 2, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 27 лютого; Стрижка волосся : 1, 4, 8, 16, 19, 22, 26, 28 лютого;

: 1, 4, 8, 16, 19, 22, 26, 28 лютого; Манікюр : 3, 6, 9, 13, 15, 20, 23, 26 лютого;

: 3, 6, 9, 13, 15, 20, 23, 26 лютого; Педикюр : 2, 6, 11, 17, 21, 24, 27 лютого;

: 2, 6, 11, 17, 21, 24, 27 лютого; Фарбування брів : 1, 5, 8, 16, 19, 23, 28 лютого;

: 1, 5, 8, 16, 19, 23, 28 лютого; Ламінування вій : 3, 7, 10, 14, 18, 22, 25 лютого;

: 3, 7, 10, 14, 18, 22, 25 лютого; Похід до косметолога: 4, 9, 13, 17, 20, 24, 27 лютого.

Обираючи найкращі дні для косметичних процедур, можете не сумніватися в тому, що вони підуть вам на користь та подарують впевненість в собі.