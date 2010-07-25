Опасность подстерегает в эти 2 дня: лунный календарь на август

Фазы Луны могут влиять на жизнь человека значительно сильнее, чем вы представляете, сообщает 24 Канал. Поэтому делимся подробным лунным календарем, который поможет спланировать важные дела, чтобы они удались лучше.

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1 августа Растущий месяц 5 день 2 августа Первая четверть 6 день 3 августа Растущая луна 7 день 4 августа Растущая луна 8 день 5 августа Растущая луна 9 день 6 августа Растущая луна 10 день 7 августа Растущая луна 11 день 8 августа Растущая луна 12 день 9 августа Полнолуние 13 день 10 августа Убывающая луна 14 день 11 августа Убывающая луна 15 день 12 августа Убывающая луна 16 день 13 августа Убывающая луна 17 день 14 августа Убывающая луна 18 день 15 августа Убывающая луна 19 день 16 августа Убывающая луна 20 день 17 августа Последняя четверть 21 день 18 августа Убывающая луна 22 день 19 августа Убывающая луна 23 день 20 августа Убывающая луна 24 день 21 августа Убывающая луна 25 день 22 августа Убывающая луна 26 день 23 августа Новая луна 27 день 24 августа Растущая луна 28 день 25 августа Растущая луна 29 день 26 августа Растущая луна 0 день 27 августа Растущая луна 1 день 28 августа Растущая луна 2 день 29 августа Растущая луна 3 день 30 августа Растущая луна 4 день 31 августа Первая четверть 5 день

Как фазы Луны в июле влияют на людей?

Лунный цикл несколько отличается от календарного месяца и длится всего 29 дней. И каждая фаза Луны влияет на людей особым образом.

Новолуние – это время для начала новых дел и начинаний. Когда Луна в этой позиции, нужно начать создание нового проекта, договариваться о важных встречах и принимать решения.

– это время для начала новых дел и начинаний. Когда Луна в этой позиции, нужно начать создание нового проекта, договариваться о важных встречах и принимать решения. Первая четверть обычно очень продуктивна. Лучше всего будет использовать это время на реализацию запланированных проектов.

обычно очень продуктивна. Лучше всего будет использовать это время на реализацию запланированных проектов. Полнолуние – эзотерики верят, что она влияет на людей не лучшим образом, и стоит быть осторожными, чтобы не поступить необдуманно. Лучшим будет не планировать на день ничего важного, вместо этого уделить время отдыху и семье.

– эзотерики верят, что она влияет на людей не лучшим образом, и стоит быть осторожными, чтобы не поступить необдуманно. Лучшим будет не планировать на день ничего важного, вместо этого уделить время отдыху и семье. Последняя четверть подходит для подведения итогов и самоанализа.

Какие дни в августе благоприятные и неблагоприятные?

Фазы Луны, а также влияние Марса, Венеры и Меркурия могут усиливать энергию тех или иных дней – и поэтому одни выдаются удачными для начинаний, а в другие лучше вообще ничего не планировать.