Остерегайтесь этих 5 опасных дней: лунный календарь на июль

Астрологи убеждены, что события в космосе влияют и на людей, поэтому на движение планет и спутников нужно обращать пристальное внимание. И вследствие этого в июле нас ожидает несколько очень удачных и опасных дней. Когда именно они наступят – читайте в материале Советы 24.

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Как фазы Луны в июле влияют на человека

На самом деле лунный цикл несколько короче, чем календарный месяц, и от одного новолуния до следующего проходит всего 29 дней. И как раз это новолуние Новолуние и символизирует начало всего, является прекрасной возможностью начать новые дела и начинания. Не стоит бояться в это время браться за амбициозные проекты и сложные задачи.

У Первую четверть месяца вы можете быть максимально продуктивными – вам стоит использовать это время для того, чтобы попробовать выполнить все, что вы запланировали ранее. Не откладывайте дела на потом – вряд ли вы найдете для них время лучше. А вот на Полнолуние планировать важные дела не стоит. В это время люди могут испытывать сильные, переменчивые эмоции и принимать далеко не лучшие решения. Это время лучше посвятить отдыху и не браться ни за что серьезное.

Вместо этого Последняя четверть месяца подходит для того, чтобы подвести итоги месяца, проанализировать свое моральное состояние, отдохнуть и зарядиться на дальнейшую работу.

Какие есть удачные и опасные дни в июле

Наиболее благоприятными днями в июле является 4, 5 и 12 июля – в эти дни вам удастся все, что вы задумаете, поэтому не стоит их пропускать.

Зато неблагоприятных дат есть аж пять, и их стоит остерегаться – 1, 2, 28, 29, 30 июля.