Эти 2 дня могут таить опасность: лунный календарь на июнь

Астрологи верят, что на наше самочувствие может влиять расположение небесных тел, и в частности Луны. Она предупреждает об успехе и опасности, поэтому к этим знакам стоит быть внимательными.

Начало нового сезона стоит встретить правильно, и для того, чтобы июнь выдался максимально успешным, лучше заранее узнать о благоприятных и опасных днях. Поэтому 24 Канал делится подробным лунным календарем на грядущий месяц.

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Лунный календарь на июнь 1 июня Растущая Луна 4 день 2 июня Растущая Луна 5 день 3 июня Растущая Луна 6 день 4 июня Первая четверть 7 день 5 июня Растущая Луна 8 день 6 июня Растущая Луна 9 день 7 июня Растущая Луна 10 день 8 июня Растущая Луна 11 день 9 июня Растущая Луна 12 день 10 июня Растущая Луна 13 день 11 июня Полнолуние 14 день 12 июня Убывающая Луна 15 день 13 июня Убывающая Луна 16 день 14 июня Убывающая Луна 17 день 15 июня Убывающая Луна 18 день 16 июня Убывающая Луна 19 день 17 июня Убывающая Луна 20 день 18 июня Полнолуние 21 день 19 июня Последняя четверть 22 день 20 июня Убывающая Луна 23 день 21 июня Убывающая Луна 24 день 22 июня Убывающая Луна 25 день 23 июня Убывающая Луна 26 день 24 июня Убывающая Луна 27 день 25 июня Новая Луна 28 день 26 июня Новая Луна 0 день 27 июня Растущая Луна 1 день 28 июня Растущая Луна 2 день 29 июня Растущая Луна 3 день 30 июня Растущая Луна 4 день

Влияние Луны на человека

Лунный цикл короче календарного месяца и длится всего 28 – 29 дней. Также он делится на разные фазы – и каждая из них имеет свое особое влияние на самочувствие человека.

Полнолуние – это период, когда стоит быть чрезвычайно осторожными, ведь в это время человек становится склонным к не слишком хорошо обдуманным и порой поспешным действиям. Поэтому поступки могут стать опрометчивыми, и в конце концов действия приведут к негативному результату.

Месяц, что спадает – это время для себя. Нужно найти возможность уделить время хобби, увлечениям; зато лучше избегать стресса и возбудителей, ведь это может только навредить самочувствию. А вот Новая Луна и растущая Луна, это время для новых начинаний – это время для новых начинаний и дел и их реализации.

В этом месяце наиболее благоприятными будут такие даты – 2, 6, 10, 17, 18, 24, 25 июня. В эти дни можно смело планировать важные встречи, начинания и дела.

Зато особенно осторожными стоит быть 1 и 8 числа. Также лучше проявить осмотрительность 20, 11, 14 и 16 июня.