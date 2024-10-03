Осторожно, эти 3 дня несут неудачу: лунный календарь на октябрь

Астрологи уверены в том, что на наше самочувствие, успехи и неудачи способны влиять космические тела, в частности Луна и то, в какой фазе она находится. Поэтому следует обратиться к лунному календарю, чтобы настроить себя на успех!

Если вы хотите устроить себе максимально удачный месяц, обратить внимание на движение планет и спутников будет не лишним. И в октябре вас ожидает несколько опасных дней. А когда именно они наступят – читайте в материале Советы 24.

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Лунный календарь на октябрь 1 октября Убывающая луна 27 день 2 октября Убывающая луна 28 день 3 октября Новая Луна 0 день 4 октября Растущая луна 1 день 5 октября Растущая луна 2 день 6 октября Растущая луна 3 день 7 октября Растущая луна 4 день 8 октября Растущая луна 5 день 9 октября Растущая луна 6 день 10 октября Первая четверть 7 день 11 октября Растущая луна 8 день 12 октября Растущая луна 9 день 13 октября Растущая луна 10 день 14 октября Растущая луна 11 день 15 октября Растущая луна 12 день 16 октября Растущая луна 13 день 17 октября Полнолуние 14 день 18 октября Полнолуние 15 день 19 октября Убывающая луна 16 день 20 октября Убывающая луна 17 день 21 октября Убывающая луна 18 день 22 октября Убывающая луна 19 день 23 октября Убывающая луна 20 день 24 октября Убывающая луна 21 день 25 октября Последняя четверть 22 день 26 октября Последняя четверть 23 день 27 октября Убывающая луна 24 день 28 октября Убывающая луна 25 день 29 октября Убывающая луна 26 день 30 октября Убывающая луна 27 день 31 октября Убывающая луна 28 день

Как фазы луны в октябре влияют на человека

Лунный цикл несколько короче, чем календарный месяц – и от одного новолуния до другого проходит всего 29 дней. И вот как разные лунные циклы влияют на людей:

Новолуние . Оно символизирует начало всего нового, и в это время будет очень удачной идеей взяться за новые хобби, проекты и увлечения. Сложные задачи поддадутся вам, и это время нужно использовать на полную.

. Оно символизирует начало всего нового, и в это время будет очень удачной идеей взяться за новые хобби, проекты и увлечения. Сложные задачи поддадутся вам, и это время нужно использовать на полную. Первая четверть месяца . Время для максимальной продуктивности и выполнения всех поставленных задач и планов. Если вы что-то задумали во время Новолуния, первая четверть месяца – это идеальное время для того, чтобы эти планы воплотить в жизнь.

. Время для максимальной продуктивности и выполнения всех поставленных задач и планов. Если вы что-то задумали во время Новолуния, первая четверть месяца – это идеальное время для того, чтобы эти планы воплотить в жизнь. Полнолуние. В этот период планировать ничего важного не стоит, ведь люди испытывают переменчивые, однако сильные эмоции, и в таком состоянии можно принять далеко не лучшие решения. Лучше посвятить это время отдыху.

В этот период планировать ничего важного не стоит, ведь люди испытывают переменчивые, однако сильные эмоции, и в таком состоянии можно принять далеко не лучшие решения. Лучше посвятить это время отдыху. Последняя четверть месяца – это время для подведения итогов, анализа своего морального состояния и т.д.

Какие есть опасные и удачные дни в октябре

Есть несколько чрезвычайно благоприятных дат в октябре, которые нужно использовать себе на пользу: 3, 8 и 9 число.

А вот наиболее опасных дней также несколько: 17, 4 и 25 октября. Также в некоторых сферах неблагоприятными могут быть и другие даты: 1, 6, 7, 14, 28 и 31 октября.