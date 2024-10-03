Осторожно, эти 3 дня несут неудачу: лунный календарь на октябрь
Астрологи уверены в том, что на наше самочувствие, успехи и неудачи способны влиять космические тела, в частности Луна и то, в какой фазе она находится. Поэтому следует обратиться к лунному календарю, чтобы настроить себя на успех!
Если вы хотите устроить себе максимально удачный месяц, обратить внимание на движение планет и спутников будет не лишним. И в октябре вас ожидает несколько опасных дней. А когда именно они наступят – читайте в материале Советы 24.
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|1 октября
|Убывающая луна
|27 день
|2 октября
|Убывающая луна
|28 день
|3 октября
|Новая Луна
|0 день
|4 октября
|Растущая луна
|1 день
|5 октября
|Растущая луна
|2 день
|6 октября
|Растущая луна
|3 день
|7 октября
|Растущая луна
|4 день
|8 октября
|Растущая луна
|5 день
|9 октября
|Растущая луна
|6 день
|10 октября
|Первая четверть
|7 день
|11 октября
|Растущая луна
|8 день
|12 октября
|Растущая луна
|9 день
|13 октября
|Растущая луна
|10 день
|14 октября
|Растущая луна
|11 день
|15 октября
|Растущая луна
|12 день
|16 октября
|Растущая луна
|13 день
|17 октября
|Полнолуние
|14 день
|18 октября
|Полнолуние
|15 день
|19 октября
|Убывающая луна
|16 день
|20 октября
|Убывающая луна
|17 день
|21 октября
|Убывающая луна
|18 день
|22 октября
|Убывающая луна
|19 день
|23 октября
|Убывающая луна
|20 день
|24 октября
|Убывающая луна
|21 день
|25 октября
|Последняя четверть
|22 день
|26 октября
|Последняя четверть
|23 день
|27 октября
|Убывающая луна
|24 день
|28 октября
|Убывающая луна
|25 день
|29 октября
|Убывающая луна
|26 день
|30 октября
|Убывающая луна
|27 день
|31 октября
|Убывающая луна
|28 день
Как фазы луны в октябре влияют на человека
Лунный цикл несколько короче, чем календарный месяц – и от одного новолуния до другого проходит всего 29 дней. И вот как разные лунные циклы влияют на людей:
- Новолуние. Оно символизирует начало всего нового, и в это время будет очень удачной идеей взяться за новые хобби, проекты и увлечения. Сложные задачи поддадутся вам, и это время нужно использовать на полную.
- Первая четверть месяца. Время для максимальной продуктивности и выполнения всех поставленных задач и планов. Если вы что-то задумали во время Новолуния, первая четверть месяца – это идеальное время для того, чтобы эти планы воплотить в жизнь.
- Полнолуние. В этот период планировать ничего важного не стоит, ведь люди испытывают переменчивые, однако сильные эмоции, и в таком состоянии можно принять далеко не лучшие решения. Лучше посвятить это время отдыху.
- Последняя четверть месяца – это время для подведения итогов, анализа своего морального состояния и т.д.
Какие есть опасные и удачные дни в октябре
Есть несколько чрезвычайно благоприятных дат в октябре, которые нужно использовать себе на пользу: 3, 8 и 9 число.
А вот наиболее опасных дней также несколько: 17, 4 и 25 октября. Также в некоторых сферах неблагоприятными могут быть и другие даты: 1, 6, 7, 14, 28 и 31 октября.