На когда запланировать крупные покупки: лунный календарь на август 2024 года

Оказывается, Луна и ее фазы могут указать на удачные и неудачные дни в различных начинаниях и работах. И ориентироваться на лунный календарь можно и тогда, когда планируете крупные покупки.

Звезды могут рассказывать не только о судьбе, но и помогут справиться с различными жизненными ситуациями. И если вы хотите выбрать идеальное время для той или иной покупки, Советы 24 приготовили подробный лунный календарь на август.

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Когда делать покупки в августе

1 – 2 августа. Благоприятное время для покупки подарков, однако нужно воздержаться от того, чтобы делать действительно важные покупки. Также попробуйте отложить принятие решений о важных и дорогих вещах.

3 – 5 августа. Неудачное время для большинства покупок. Лучше воздержаться от чрезмерных трат денег и придержать планы относительно масштабных покупок.

6 – 10 августа. Эти дни считаются очень удачными для большинства покупок. Если вы планировали приобрести какую-то вещь в течение длительного времени, тогда не стоит медлить – лучшей возможности осуществить желаемое не найти.

11 – 12 августа. Эти дни считаются нейтральными для покупок. Это хорошее время для того, чтобы купить что-то для дома, однако попробуйте обдумывать важность вещи перед тем, как тратить на нее деньги.

13 – 15 августа. Неудачный день для большинства покупок. Можно купить только те вещи, которые нужны срочно, но остальные покупки отложить на лучшее время.

16 – 17 августа. Нейтральный день – вы можете осуществить все покупки, и эти вещи окажутся удачными и будут служить вам в течение длительного времени. Перед тем, как отправляться в магазин, стоит составить список, чтобы ничего не забыть.

18 – 19 августа. Удачное время для покупок. Эти дни неторопливые, поэтому перед тем, как доставать деньги, походите по разным магазинам и поищите лучший вариант из всех возможных.

20 – 21 августа. Благоприятное время для всех покупок, которые вам нужно осуществить.

22 – 23 августа. Не слишком удачное время для того, чтобы тратить деньги. Впрочем, в эти дни вы можете купить косметику и присмотреть вещи на будущее, но не спешите покупать их сразу, ведь обстоятельства еще могут измениться.

24 – 25 августа. Отличное время для того, чтобы сделать нужные покупки. Дни способствуют тому, чтобы вы приобрели все, что будет радовать и дарить тепло. Самое время подыскать свитера, одежду, ювелирные изделия или светильники для дома.

26 – 27 августа. Воздержитесь от покупок всего, что может нести разрушение – даже если это обычный кухонный нож. Единственное, что можно относительно спокойно покупать в этот период – это спортивный инвентарь: тренажеры, штанги, гантели.

28 – 30 августа. Астрологи убеждены, что этот день идеально подходит для того, чтобы купить желанные билеты на отдых. Также можно приобрести что-то в свою коллекцию и книги.

31 августа. Не стоит в этот день делать крупные покупки, ведь они могут оказаться неудачными.