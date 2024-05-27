Фаза Луны существенно влияет на нашу жизнь, пишут Porady 24. К лунному календарю обращаются для определения лучших дней для стрижек, посадки овощей на огороде и даже дней, когда стоит или нет делать покупки.
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Оказывается, некоторые дни могут быть удачными и покупки дольше прослужат, а вот некоторые – неблагоприятные, поэтому не стоит ничего покупать, поскольку вы потеряете средства, а желаемого результата не получите, поскольку вещи быстро поломаются или испортятся.
Как спланировать шопинг в июне
Делайте покупки в благоприятные дни, чтобы они смогли вам дольше радовать. Энергетическая фаза Луны позволит вам попасть на хорошие акции или приобрести то, чего вы так давно хотели и искали.
Эксперты советуют делать покупки в Новолуние. Она имеет довольно положительное влияние на энергетическое поле человека. Можете покупать вещи любые – от одежды и косметики до мебели и техники. Астрологи также говорят, что в фазе этой Луны стоит покупать билеты в путешествие.
В июне есть благоприятные и неблагоприятные дни для покупок / Фото Pexels
А вот в Полнолуние будьте осторожными с покупками. Если у вас нет необходимости что-то покупать, лучше перенесите расходы на более удачный день, иначе то, что вы приобретете быстро уничтожится или поломается.
У Убывающую Луну можно делать покупки, но не надо быть очень импульсивными и покупать все подряд. В это время рекомендуется взвешенно подходить к покупкам, чтобы не приобрести лишних вещей.
Один из лучших периодов для покупок – фаза Угасающей Луны. Астрологи говорят, что это хорошее время для многочисленных покупок. Потраченные средства не только подарят вам эмоции от покупок, но быстро вернутся к вам. Вероятно, руководство выпишет вам премии или повысит зарплату.
Фазы луны в июне 2024 года
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1 июня
|Угасающая луна
|25 день
|2 июня
|Угасающая луна
|26 день
|3 июня
|Угасающая луна
|27 день
|4 июня
|Угасающая луна
|28 день
|5 июня
|Угасающая луна
|29 день
|6 июня
|Новая луна
|0 день
|7 июня
|Новая луна
|1 день
|8 июня
|Растущая луна
|2 день
|9 июня
|Растущая луна
|3 день
|10 июня
|Растущая луна
|4 день
|11 июня
|Растущая луна
|5 день
|12 июня
|Растущая луна
|6 день
|13 июня
|Растущая луна
|7 день
|14 июня
|Первая четверть
|8 день
|15 июня
|Первая четверть
|9 день
|16 июня
|Первая четверть
|10 день
|17 июня
|Растущая луна
|11 день
|18 июня
|Растущая луна
|12 день
|19 июня
|Растущая луна
|13 день
|20 июня
|Растущая луна
|14 день
|21 июня
|Полнолуние
|15 день
|22 июня
|Полнолуние
|16 день
|23 июня
|Убывающая луна
|17 день
|24 июня
|Убывающая луна
|18 день
|25 июня
|Убывающая луна
|19 день
|26 июня
|Убывающая луна
|20 день
|27 июня
|Убывающая луна
|21 день
|28 июня
|Убывающая луна
|22 день
|29 июня
|Последняя четверть
|23 день
|30 июня
|Последняя четверть
|24 день