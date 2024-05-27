Фаза Луны существенно влияет на нашу жизнь, пишут Porady 24. К лунному календарю обращаются для определения лучших дней для стрижек, посадки овощей на огороде и даже дней, когда стоит или нет делать покупки.

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Оказывается, некоторые дни могут быть удачными и покупки дольше прослужат, а вот некоторые – неблагоприятные, поэтому не стоит ничего покупать, поскольку вы потеряете средства, а желаемого результата не получите, поскольку вещи быстро поломаются или испортятся.

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Делайте покупки в благоприятные дни, чтобы они смогли вам дольше радовать. Энергетическая фаза Луны позволит вам попасть на хорошие акции или приобрести то, чего вы так давно хотели и искали.

Эксперты советуют делать покупки в Новолуние. Она имеет довольно положительное влияние на энергетическое поле человека. Можете покупать вещи любые – от одежды и косметики до мебели и техники. Астрологи также говорят, что в фазе этой Луны стоит покупать билеты в путешествие.



В июне есть благоприятные и неблагоприятные дни для покупок / Фото Pexels

А вот в Полнолуние будьте осторожными с покупками. Если у вас нет необходимости что-то покупать, лучше перенесите расходы на более удачный день, иначе то, что вы приобретете быстро уничтожится или поломается.

У Убывающую Луну можно делать покупки, но не надо быть очень импульсивными и покупать все подряд. В это время рекомендуется взвешенно подходить к покупкам, чтобы не приобрести лишних вещей.

Один из лучших периодов для покупок – фаза Угасающей Луны. Астрологи говорят, что это хорошее время для многочисленных покупок. Потраченные средства не только подарят вам эмоции от покупок, но быстро вернутся к вам. Вероятно, руководство выпишет вам премии или повысит зарплату.

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