Даже в августе огородники могут еще сажать овощи. Последний месяц лета является жарким месяцем, поэтому теплая погода позволит высадить еще немало растений.

Опытные дачники постоянно обращаются к лунному календарю, который определяет лучшие для посадки, пишет 24 Канал. Несмотря на то, что главные посевы приходятся на весну, конец лета не становится препятствием для выращивания любимых культур.

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Посевной календарь на август 2025 года

По лунному календарю на август 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:

Растущая Луна – с 1 по 8 августа, с 24 по 31 августа;

– с 1 по 8 августа, с 24 по 31 августа; Полнолуние – 9 августа;

– 9 августа; Убывающая Луна – с 10 по 22 августа;

– с 10 по 22 августа; Новолуние – 23 августа.

Благоприятные дни хорошо подходят для сбора всех овощей, которые уже созреют. В Растущую Луну советуем собирать огурцы, помидоры, кабачки, ягоды и фрукты. Если вы посадили картофель в апреле, то уже в августе его можно начинать выкапывать.

После сбора урожая пустые грядки можно выгодно использовать, посадив еще несколько растений, которые смогут вырасти еще до первых заморозков.

Растущая Луна

Это время является лучшим для любых посевных работ. С 1 по 8 августа и с 24 по 31 августа по лунному календарю можно сажать овощи, зелень и цветы. Для августовской посадки подходит лук, укроп, шпинат, петрушка, руккола и салат. А вот что касается цветов, то в августе огородницы советуют посадить нарциссы, маргаритки и гиацинты.



В августе можно выращивать лук / Фото Pexels

Полнолуние

Суббота – активный день для работы возле огорода, однако 9 августа лучше ничего не работу. Не планируйте в этот день выкапывание картофеля или посадку овощей. Даже подпитывать и подливать растения в этот день не является полезным.

Убывающая Луна

С 10 по 22 августа можно сажать ранние сорта моркови и свеклы. По желанию, можно даже посеять петрушку или щавель на зиму, чтобы весной они взошли первыми на грядке. По словам дачников, август подходит для высадки хвойных деревьев и сирени.

К слову, мы рассказали о лучшие дни для решения дел в августе по лунному календарю.

Новолуние

В день, когда Луна находится в Новолуние, рекомендуется убирать с грядок ботву и всевозможный мусор. День подходит для консервирования, но на огороде лучше ничего не сажать.