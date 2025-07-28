Лунный календарь огородника – это настоящее спасение для многих дачников. Ведь он позволяет грамотно распланировать работу и не забыть ни об одной задаче, сообщает 24 Канал.

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Что и когда делать в августе на огороде?

1 августа. В это время можно сеять лекарственные травы и цветы, а также овощи. Можно заниматься опрыскиванием от вредителей и подкормкой. Это удачный день для посадки яблонь, малины и винограда. А вот обрезать растения нельзя.

2 – 4 августа. Можно сажать многолетники и лекарственные растения. А вот выкапывать картофель не советуют, так же как делать прививки и обрезать побеги.

5 августа. В общем удачный день для посева и посадки растений. Можно пропалывать и рыхлить почву, а также собирать урожай.

6 – 8 августа. Хороший день для посадки и пересадки растений. Можно посадить немало зеленых и пряных культур – например щавель, салат, кресс-салат, петрушка и укроп.

9 – 11 августасоветуют в эти дни перекапывать и очищать почву, а также бороться с вредителями и сажать урожай. Нельзя сеять, сажать и пересаживать растения.

12 августа. Можно сеять и сажать практически все культуры, особенно благоприятный день для посадки тыквенных, бобовых, корнеплодов, винограда и комнатных растений.

13 августа. Удачный день для полива, посадки и пересадки растений. Проверьте яблоки и сливы на наличие грибковых заболеваний, а также уберите все плохие плоды, не дожидаясь, пока они упадут сами.

14 – 16 августа. Можно сажать кусты, деревья и многолетники, а также подкармливать почву и обрабатывать растения различными препаратами.

17 августа. В этот день можно сажать клубнику и виноград. Но пересаживать травянистые растения и прищипывать побеги не советуют.

18 августа. Нейтральный день. Можно собирать урожай и проводить почвенные работы.

19 – 20 августа. Также нейтральные дни. Без проблем можно собирать урожай и при необходимости можно пересадить или посадить растения. Позаботьтесь о подвязывании ветвей деревьев и обрезке.

21 – 23 августа. Убирайте созревшие плоды и выкопайте цветочные луковицы. Можно сажать декоративные деревья и кустарники, а также пересаживать растения с крепкой корневой системой.

24 – 25 августа. Посейте однолетние цветы, а также можно посадить декоративные кустарники, пикировать сеянцы и размножить многолетники. Обрезайте кроны и подкармливайте минеральными удобрениями, можно срезать ботву картофеля.

К слову, ранее мы уже рассказывали, чем подкормить картофель, чтобы урожай собирать ведрами.

26 августа. Нейтральный день для огородничества. Можно заняться сбором урожая, а при необходимости пересадить растения. Если вы выносили комнатные растения на улицу – сейчас самое время возвращать их в помещение, чтобы они понемногу привыкли к меньшему количеству солнца и влаги.

27 – 28 августа. Можно высаживать клубневые растения, декоративные кусты, овощи, ягоды, пряные и лекарственные травы. Также формируйте кроны, рыхлите, прополюйте и собирайте семена. Нельзя опрыскивать по листу, прививать и обрезать плодовые деревья.

29 – 30 августа. Удачное время для посадки цветов и лекарственных трав, можно проращивать семена и поливать огород. Нельзя в эти дни копать картофель.

31 августа. Можно сеять зелень, культуры на семена и цветущие растения. Не стоит поливать, обрезать и пикировать растения.