Лунный календарь огородника на июль: что надо посеять, чтобы урожай был до осени

В июле на огороде работы также много, поэтому надо знать в какое время можно сеять растения, а когда от этой идеи надо отказаться. Огородники обращают внимание на лунный посевной календарь, поскольку от фаз Луны зависит, как быстро приживутся растения и дадут хороший урожай.

Несмотря на то, что июль – это экватор лета, огородники еще сажают определенные овощи, которые могут дать плоды через несколько месяцев, пишут Porady 24. Чаще всего в июле сажают зелень и салатные овощи. Также можно сажать растения, которые дадут урожай осенью.

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Люди уже давно заметили, что растения развиваются под влиянием астрономических фаз Луны. По их прогнозам, лучше всего сажать растения в период Растущей Луны, а вот худшей Луной для посадки является Новолуние.

Учитывая особенности посевного лунного календаря, посадку, удобрения, полив и опрыскивание от вредителей надо проводить в благоприятный период. В негативные дни надо отказаться от любых дел на огороде.

Фазы Луны в июле 2024 года

Убывающая Луна: 1 – 3, 23 – 31 июля;

Новолуние: 4 – 7 июля;

Растущая Луна: 8 – 19 июля;

Полнолуние: 20 – 22 июля.

В благоприятные дни можно сажать ранние сорта фасоли и гороха, пасынковать томаты и огурцы, пересаживать растения и подрезать деревья и другие декоративные растения.



В июле можно сажать растения / Фото Pexels

Растущая Луна

Это лучшее время для посадки растений, которые растут над землей (овощи, цветы, ягоды). Рекомендуется сажать в этот период салат, шпинат, брокколи, капусту, тыквы, кабачки, фасоль, помидоры, а также перец и огурцы.

Полнолуние

В этот период не рекомендуется ничего сажать или пересаживать, поскольку растения могут быть уязвимыми и плохо прижиться.

Убывающая Луна

Это лучшее время для посадки корнеплодов и многолетних растений. Сажать можно свеклу, морковь, редьку, лук и чеснок.

Новолуние

В этот период также не рекомендуется ничего сажать. Лучше уделить внимание подготовке почвы, прополке и борьбе с вредителями.

Если будете учитывать все рекомендации, то овощи хорошо прорастут и быстро дадут урожай, а плодоносить будут до начала осени.